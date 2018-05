Prinz Harry und Meghan Markle Vater der Braut sagt offenbar Teilnahme an Hochzeit ab

AP

Es ist die Hochzeit, der nicht nur die Briten entgegenfiebern und die alle Dimensionen sprengen dürfte. Doch jetzt legt sich ein Schatten über das Megaereignis. Einem Bericht zufolge wird Thomas Markle nicht zur Hochzeit seiner Tochter Meghan kommen. Zuvor hatten gestellte Fotos von ihm für negative Schlagzeilen gesorgt. Die Royals sprechen von einer "schwierigen Situation".

Meghan Markles Vater kommt möglicherweise doch nicht zu der Hochzeit seiner Tochter nach Windsor. Das berichtete das US-Promi-Portal TMZ. Thomas Markle wolle weder seine Tochter noch die königliche Familie in Verlegenheit bringen, soll Markle dem Online-Magazin gesagt haben. Außerdem habe er vor sechs Tagen einen Herzinfarkt erlitten, berichtete TMZ.

Ausdrücklich bestätigen wollte eine Sprecherin des Königshauses die angebliche Absage von Thomas Markle auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht. Der Kensington-Palast in London teilte am späten Abend aber mit, die Braut befinde sich wenige Tage vor ihrer Hochzeit in einer Situation, die ihr sehr nahe gehe. Es handle sich um eine "schwierige Situation". "Sie und Prinz Harrybitten um Verständnis und Respekt für Mr Markle", heißt es in der Mitteilung.

BREAKING: Kensington Palace has released a statement following the news that Thomas Markle will no longer be attending the #RoyalWedding pic.twitter.com/6Z7WPpmsYc — Charlie Proctor (@MonarchyUK) 14. Mai 2018

Thomas Markle war übers Wochenende in die Schlagzeilen geraten, als der Verdacht aufkam, er habe gegen Geld gestellte Paparazzi-Fotos von sich machen lassen. Zu sehen war Markle bei einem Schneider, wo er Maß nehmen ließ für einen Anzug; im Internet-Café beim Anschauen von Fotos seiner Tochter und Prinz Harry; und beim Studieren eines Bildbands über Großbritannien.

Später tauchten dann Bilder einer Überwachungskamera auf, die Markle zeigen, wie er gemeinsam mit einem Fotografen ins Internetcafé geht und beide einen bestmöglichen Platz für die Fotos auswählen. Markle räumt in dem TMZ-Interview angeblich ein, dass er mit Fotografen zusammengearbeitet habe, um vor der Hochzeit eine Reihe Bilder von ihm zu stellen. Er sei zuvor über Paparazzi-Schnappschüsse verärgert gewesen, die ihn in ein schlechtes Licht gerückt hätten. Doch nun bedaure er seine Absprache mit den Fotografen. Um Geld sei es ihm dabei nicht in erster Linie gegangen.

Wer führt Meghan Markle zum Altar?

Bei der Hochzeit am Samstagsollte Markle seine Tochter zum Altar führen. Das hatte der Kensington-Palast Anfang Mai mitgeteilt. "Miss Markle ist überglücklich, dass ihre Eltern bei diesem freudigen Ereignis an ihrer Seite sind", hieß es damals. Ihre Mutter Doria Ragland soll Meghan Markle am Hochzeitstag im Auto vom Hotel zur Kirche begleiten. Spekuliert wird nun, ob die Sozialarbeiterin und Yogalehrerin, die Meghan allein großgezogen hat, nun auch den Part des Vaters übernehmen und sie zum Altar führen könnte. Die beiden Frauen sollen eine besonders innige Verbindung haben.

Die Hochzeitsvorbereitungen laufen Am kommenden Samstag werden sich Prinz Harry und Meghan Markle das Jawort geben. Wenige Tage vorher gibt es nun einen Bericht, wonach der Vater der Braut doch nicht nach Windsor reisen wird. Als Grund für die kurzfristige Absage soll Thomas Markle gegenüber TMZ gesagt haben, dass er seine Tochter oder die königliche Familie nach einem Skandal um gestellte Fotos nicht in Verlegenheit bringen wolle. Der Kensington-Palast in London teilte am späten Dienstagabend mit, die Braut befinde sich wenige Tage vor ihrer Hochzeit in einer Situation, die ihr sehr nahe gehe. "Sie und Prinz Harry bitten um Verständnis und Respekt für Mr Markle", heißt es in der Mitteilung. Auf diesem Foto sind Harry und Meghan zu sehen, kurz nachdem sie Ende 2017 ihre Verlobung bekanntgaben. Harry und Meghan als Pappkameraden in Windsor: Die Hochzeitsvorbereitungen für den 19. Mai laufen auf Hochtouren. Es gilt, Hunderte Menschen zu bewirten. Nach der Trauung gibt die 92-jährige Königin Elizabeth II. einen Empfang für rund 600 Gäste in der St.-Georgs-Halle im Schloss Windsor westlich von London. Schloss Windsor: Für den Abend hat Prinz Charles als Vater des Bräutigams Familienangehörige und Freunde des Paares in die idyllische Residenz Frogmore House auf dem Schlossgelände geladen. Dort werden 200 Gäste erwartet. Um 12 Uhr ist die Trauung in der St.-Georgs-Kapelle geplant. Danach will das Paar in einer Kutsche durch Windsor fahren - vorbei an Zehntausenden jubelnden Royal-Fans. Auch aus der Ferne wollen zahlreiche Menschen an der Hochzeit teilhaben - und sei es mit einer Glückwunschkarte von der anderen Seite des Atlantiks. Tausende in den USA lebende Briten und Amerikaner nutzten die Möglichkeit, Prinz Harry und seiner Braut per Grußkarte zur Hochzeit zu gratulieren. Die britische Botschaft in der US-Hauptstadt Washington hatte eigens Bilder des Paares vor einem in für Großbritannien typischen signalroten Postkasten aufgestellt.

Im Verhältnis zum Vater soll es Höhen und Tiefen gegeben haben. Zum Vatertag hatte Meghan Markle einmal unter ein Instagram-Bild von ihrem Vater geschrieben: "Bis zum heutigen Tag sind deine Umarmungen die besten der Welt." Thomas Markle lebt zurückgezogen in den USA und Mexiko. Er und Doria Ragland trennten sich, als Meghan Markle noch ein Kind war.

Ihre Halbgeschwister Thomas Junior und Samantha aus der ersten Ehe ihres Vaters wurden nicht zur Hochzeit eingeladen. Meghan Markle hat zu ihnen ein schlechtes Verhältnis. Thomas Junior lebt mit seiner Frau und zwei Kindern im US-Staat Oregon. Er meldete sich immer wieder in den Medien zu Wort, unter anderem mit der Warnung an Prinz Harry, er begehe einen Fehler damit, Markle zu heiraten.

Die 17 Jahre ältere Samantha ätzte immer wieder auf Twitter gegen Markle und plant ein Buch mit dem Titel "The Diary of Princess Pushy's Sister" (auf Deutsch etwa: "Tagebuch der Schwester von Prinzessin Aufdringlich"). Am Montag gab sie ITV ein Interview, in dem sie angab, Thomas Markle auf die Idee mit den gestellten Fotos gebracht zu haben. "Ich allein bin dafür verantwortlich." Die Medien hätten ihn zuvor in unfairer Weise dargestellt. Nun sollte die Welt sehen, wie er gesunde Dinge tue.

dpa