Weihnachten bei Königs So feiern Europas Monarchen

Zur Großbildansicht DPA Alles da - Kamin, Baum, Familienfotos, Brosche: Die Queen bei ihrer Weihnachtsansprache im vorigen Jahr

Weihnachten ist für die meisten Familien auch immer ein bisschen Stress: Was ist mit den getrennten Paaren? Wo sind die Kinder, wer muss zu wem fahren - und wer hält dieses Jahr die Weihnachtsansprache im Fernsehen?

Obwohl: Der letzte Punkt ist nur für wenige Familien relevant. Nämlich Königsfamilien, die alle Jahre wieder ihre royale Existenzberechtigung unter Beweis stellen und via TV etwas Glanz in die Hütte ihrer Untertanen bringen wollen. Wie Europas gekrönte Häupter feiern, lesen Sie in unserer kleinen Übersicht.

Großbritannien: Die Queen ist verschnupft

Eine schwere Erkältung könnte in diesem Jahr die Weihnachtspläne von Königin Elizabeth II. und ihrem Mann Philip durcheinanderbringen. Sie konnten am Mittwoch nicht wie geplant zu ihrem Landsitz Sandringham in der englischen Grafschaft Norfolk fahren. Normalerweise verbringt die Queen dort nicht nur Weihnachten, sondern gleich mehrere Wochen. Der Buckingham-Palast machte zunächst keine Angaben, ob das Paar noch rechtzeitig zum Weihnachtsfest nach Sandringham fahren kann.

Prinz William verbringt das Fest dieses Mal mit Frau Kate und den beiden Kindern bei seinen Schwiegereltern, wie der Kensington-Palast der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zu den Plänen Prinz Harrys, der eine neue Freundin hat, schwieg der Palast. Die Queen, die auch das Oberhaupt der Kirche von England ist, geht am ersten Weihnachtstag normalerweise vormittags mit Familienangehörigen zum Gottesdienst in die Kirche. Nachmittags wendet sie sich gewöhnlich in einer aufgezeichneten Ansprache an ihr Volk.

Nachrichtenticker