Millionäre im Kaufrausch Erwischt - die Extremshopper von London

Dougie Wallace / INSTITUTE

Arabische Superreiche dominieren inzwischen viele Nobelviertel - der Fotograf Dougie Wallace hat sie für seine preisgekrönte Serie "Harrodsburg" abgelichtet. Keines der Bilder ist inszeniert.

Das Gesicht des neuen superreichen London sieht so aus: absurd dimensionierte und missglückt lackierte Schlauchbootlippen. Den Rest sieht man vor lauter Mund und Sonnenbrille gar nicht erst. Von allem immer mehr, bis zur Groteske - der schottische Fotograf Dougie Wallace hat den zur Schau gestellten Reichtum dokumentiert. Von der Brompton Road über den Sloane Square bis zum "Ritz" am Piccadilly, einst Heimat des "poshen" London. "Harrodsburg" nennt Wallace die Serie, für die er den "Magnum Photography Award 2016" in der Kategorie "Street Series" gewonnen hat. Das weltbekannte Luxuskaufhaus liegt mittendrin.

Keines der Bilder ist inszeniert. Der Schotte hat beobachtet - und im richtigen Moment den Auslöser gedrückt. Reicher Alltag, festgehalten mit Kamera und zwei Blitzen: einer von oben, einer von unten. "So kann man den Leuten bis in den Mund sehen", sagt Wallace.

Der ökonomische Wandel der Stadt, die "Wealth-Gap" ist in der Fotoserie "Harrodsburg" zu besichtigen. Luxus und schnelle Autos gleich neben der Essensausgabe für Bedürftige. Was fast noch stärker ins Auge fällt: die gesellschaftlichen Verschiebungen. Das "oberste Prozent der Stadt" ist nicht mehr very british, sondern mittlerweile mehrheitlich arabisch. Im Nahen Osten kamen die Fotos nicht sonderlich gut an. Der Schotte bekam es mit einem Shitstorm zu tun, "ich hatte sogar meinen eigenen arabischen Hashtag". Ihn lässt das kalt. "Da weiß man, dass man einen Nerv getroffen hat."

Die neuen Reichen prägen auch den Immobilienmarkt: Laut "Evening Standard" sind am Ashburn Place rund 70 Prozent der millionenteuren Apartments kein Erstwohnsitz. "Lights out London" nennt man das Phänomen, nachts brennt nirgends Licht. Wohnungen als Wertanlage, nicht als Zuhause - den neuen Luxus erkennt man an der Leere. In den Häusern und manchmal in den Gesichtern.

Die Extremshopper von London Ramadan Rush: So nennen die Londoner die Invasion reicher Araber im Hochsommer. Im teuren Stadtteil Chelsea findet die Golf-Elite Zerstreuung: Die Frauen shoppen, die Männer cruisen in gepimpten Ferraris und Bugattis. Einprozenter: Das oberste Hundertstel der Superreichen wollte Fotograf Wallace zeigen. Selbst Upperclass-Briten können sich die Mieten in der Gegend zwischen dem Nobelkaufhaus Harrods und dem Hotel Ritz kaum noch leisten. Die Folge: 70 Prozent der millionenteuren Apartments rund um den Ashburn Place sind kein Erstwohnsitz. "Lights out London" nennt man das Phänomen, nachts brennt nirgendwo mehr Licht. Shoppen mit Kopftuch und Designertaschen: Arabische Frauen bewegen sich routiniert durch die Londoner Stadtteile Kensington und Chelsea. Die Kreditkarte ist immer dabei, der Fahrer wartet. Fotograf Wallace stellte sich für seine Foto-Reportage an die Straße und drückte im richtigen Moment auf den Auslöser. Keines der Bilder ist inszeniert. Stillgestanden: Londoner Luxusboutiquen stellen sich auf die millionenschweren Kunden aus dem Nahen Osten ein. Diese fragen vor allem nach Einzelteilen und exklusiv limitierten Editionen. Geld spielt keine Rolle. Einheitslook: Teure Marke, fettes Logo. Viele Kunden zeigen ihren sozialen Status gern überdeutlich. Fotograf Wallace hat das Viertel zwischen Ritz, Hyde Park, Eaton Square und dem Nobelkaufhaus Harrods "Harrodsburg" getauft - und gibt Einblicke in eine bizarre, zuweilen verstörende Welt. Doggybag: Schoßhunde sind die neuen Handtaschen der Superreichen. Man trägt gern die aktuell angesagten Modelle mit sich herum und kleidet sie auch ein. Zurzeit offenbar en vogue: Bichon Frisés. Auch das ist das Gesicht des neuen, superreichen London. Absurd dimensionierte, missglückt lackierte Schlauchbootlippen. Nach der Shop-till-you-drop-Tour schaut mancher Kunde noch gern beim Botox-Doc vorbei. Tatort: In den Straßen zwichen dem Nobelkaufhaus Harrods und dem Buckingham Palace ... ... lichtete der schottische Fotograf Dougie Wallace Kunden beim Extremshoppen ab. Reicher Alltag, festgehalten mit Kamera und zwei Blitzen: einer von oben, einer von unten.



