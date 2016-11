Neun Tipps für Smartphone-Notfälle Kratzer, Wasser, Diebstahl: Macht Ihnen künftig wenig

Zur Großbildansicht imago/Steinach Hoppla: Wenn das Handy in die Badewanne fällt, sollte man schnell reagieren

Was tun, wenn das Smartphone in der Pfütze landet oder einem der Code einfach nicht mehr einfallen will? Häufig kommt dann Panik auf. Für die meisten kleinen und größeren Notfälle gibt es aber eine Lösung. Hier kommen neun Tipps für den Smartphone-Alltag.

Mein Smartphone ist ins Wasser gefallen. Kann ich es noch retten?

Hier zählt Schnelligkeit, sagt Rainer Beckmann, der ein Repair-Café in Düsseldorf betreibt. "Zunächst: Sofort ausschalten, sollte es noch eingeschaltet sein. Als Nächstes sind alle losen Teile wie Sim- oder SD-Karte und der Akku zu entfernen", rät er. Dann wird sichtbares Wasser abgetupft und das Smartphone für 24 bis 48 Stunden in einen Beutel Reis gelegt. Reis entzieht die restliche Feuchtigkeit.

Mit etwas Glück funktioniert das Smartphone danach wieder. Auch wenn dann nicht garantiert ist, dass es keine Folgeschäden gibt, sagt Cem Caliskan, Mobilfunkhändler aus Erkrath. Deshalb führe auch kein seriöser Händler bei solchen Schäden eine Reparatur durch.

