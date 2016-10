Wilhelm Andraschko röstet in Berlin feinsten Kaffee Der Wiener Preusse sieht rot

Vom Weltenbummler zum Handwerker: Wilhelm Andraschko röstet in Berlin besten Kaffee. Der Genuss liegt ihm im Blut.

Der Mann, der Berlin mit gutem Kaffee versorgt, passt auf den ersten Blick nicht hierher. Ein Herr mit silbergrauem Haar steht in einer schlichten Lagerhalle, mit Einstecktuch, Bügelfalte und sanfter Ausstrahlung wirkt er wie ein italienischer Dandy. Doch sein Akzent verrät ihn: "Wie man hört, bin ich Wiener", sagt Wilhelm Andraschko zur Begrüßung und führt durch sein Reich, eine Röstmanufaktur in einer Industriegegend in Tempelhof. Feuerrote, formschöne Maschinen reichen bis unters Dach, in den Regalen stapeln sich Jutesäcke. Ein bitter-nussiges Aroma steigt in die Nase, die Luft scheint von Koffein erfüllt. Andraschko tritt an eine seiner Röstmaschinen und regelt am Bildschirm Menge und Mischverhältnis der Kaffeebohnen, die im großen Silo über ihm lagern. Er wartet, bis das Gasfeuer die gusseiserne Trommel erhitzt hat, dann drückt er auf einen Knopf und lauscht. Tausende Bohnen prasseln in den Ofen, der nun stampft, zischt und sich dreht wie ein Betonmischer. Mit der linken Hand streicht der Röster über die Apparatur und lächelt: "Ist eine gemütliche Arbeit, eigentlich."

Wilhelm Andraschko, 59, hat die gehobene Kaffeekultur in die deutsche Hauptstadt gebracht. Als er 1979 hierherzog, tranken die Deutschen trüben Filterkaffee, der schwer im Magen lag. Das Pulver kam in Kilopackungen aus der Fabrik, der Rohkaffee stammte von irgendwo. Heute steht in Tausenden Haushalten eine Espressomaschine, Latte macchiato und caffè doppio sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Kaffee ist ein Lifestyleprodukt geworden, ein Publikumsmagnet, Teil des Alltags modischer Großstädter, die mit Laptop und Moleskine-Notizbuch die Szenebars bevölkern. Und in zahlreichen Berliner Cafés und Restaurants kommen die Bohnen aus den auffälligen roten Packungen der Andraschko-Rösterei zum Einsatz.

Seine Manufaktur beliefert Top-Adressen wie das "Waldorf Astoria" oder die Feinkostabteilung des KaDeWe. Spitzenköche wie Tim Raue und Roel Lintermans ("Les Solistes" im "Waldorf Astoria") schwören auf die Röstungen des Österreichers. Mit seiner Frau Elisabeth und zwölf Mitarbeitern veredelt Wilhelm Andraschko jährlich etwa 170 Tonnen Rohkaffee in Handarbeit. Ihr Arbeitsbereich reicht von der Auswahl der Plantagen über den Import bis hin zur Schulung jener Baristas, die Tag für Tag in ganz Deutschland den besten Kaffee in Tassen fließen lassen. Gastronomen und Privatkunden können unter rund zwanzig Mischungen wählen, sie tragen Namen wie "Grand Cru", "Roaster's Pick" oder "Bar Italia".

