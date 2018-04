Teuerster Whisky der Welt Zwei Flaschen Macallan für 1,2 Millionen US-Dollar verkauft

Zur Großbildansicht Le Clos Feine Flaschen: Der Rekordwhisky

Shopping am Flughafen kann schon mal ins Geld gehen - auch wenn die Läden mit vermeintlich günstigen Preisen vor allem für Spirituosen werben. Ein anonymer Sammler hat am Flughafen Dubai beim Spirituosenhändler Le Clos 1,2 Millionen US-Dollar für zwei Flaschen Whisky ausgegeben, wie die Tageszeitung "Die Welt" berichtete.

Der Weltrekordpreis ist allerdings nicht ausschließlich dem Inhalt der Flaschen geschuldet. Wertvoll ist vor allem das Design der beiden Flaschen des seltenen, 1986 abgefüllten Single Malt Whisky Macallan 1926. Insgesamt wurden von dem in Sherry-Eichenfässern gereiften Whisky nur 40 Flaschen produziert - und je zwölf wurden von von den Pop-Art-Künstlern Sir Peter Blake und Valerio Adami gestaltet. Blake war unter anderem Mitgestalter des Beatles-Albums "Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band".

Die Flaschen waren vor 32 Jahren zunächst für je 20.000 britische Pfund an ausgewählte Kunden verkauft worden; zuletzt ging eine der Flaschen 2007 beim Auktionshaus Christie's für 75.000 US-Dollar an einen neuen Besitzer. Die schottische Destillerie Macallan hielt schon bisher den Rekord für den teuersten Whisky: 2014 wurde eine Flasche Macallan M Imperiale bei Sotheby's Hong Kong für 628.000 US-Dollar verkauft (allerdings war das ein Sechs-Liter-Gebinde).

Der Spirituosenhändler zitiert Geoff Kirk, der bei Macallan den beneidenswerten Jobtitel "Director of Prestige" trägt: "Dies ist ein ikonischer Verkauf, der weltweit viele Jahre in Erinnerung bleiben wird. Es ist unglaublich selten, dass The Macallan 1926 zum Verkauf steht." Laut Informationen der "Welt" sollen in wenigen Wochen bei Bonhams im Hongkong allerdings schon die nächsten beiden Flaschen einen neuen Besitzer finden - der Schätzpreis dafür liegt bei je rund einer halben Million US-Dollar.

mh