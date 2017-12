Sommelier Marcel Ribis gibt Experten-Tipps für Rotwein Zimmertemperatur? Viel zu warm!

Zum Fest will man sich gerne etwas Besonderes gönnen - zum Beispiel einen feinen Rotwein. Aber wie genießt man edle Tropfen am besten? Wie warm (oder kalt) sollte der Wein sein, welches Glas steigert den Genuss am meisten und worauf sollte man beim Kauf achten? Wie stellt man sicher, dass der Korken bei alten Flaschen nicht zerbröselt, und wie lange kann man die Flasche ohne Qualitätsverlust offen stehen lassen?

In unserem Genießer-Video (hier übrigens unsere Folge zum Thema Whisky) erklärt Sommelier Marcel Ribis vom Zwei-Sterne-Restaurant Haerlin im Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg, worauf es beim Rotwein ankommt, wie Sie ihn richtig verkosten und welche weit verbreiteten Fehler Sie besser nicht machen sollten.