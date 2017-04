Warum wir Beschwerde-Weltmeister sind und trotzdem so wenig Erfolg damit haben: Urlauber aus anderen Ländern seien cleverer, berichtet ein ehemaliger TUI-Vorstand. Italiener, so der Insider, machen der Mitarbeiterin Komplimente, während Schweizer gern gesundheitliche Probleme als Begründung anführen. Deutsche greifen häufig gleich zur Keule: "Wenn Sie das jetzt nicht ändern, verklage ich Sie." Italiener seien mit ihren Reklamationen am erfolgreichsten, dann kämen die Schweizer. Probleme der Deutschen würden oft zuletzt bearbeitet.