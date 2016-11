Die Glamour-Gastronomen Til Schweiger hat das Essen fertig

Zur Großbildansicht DPA Privatparty zum Start: Til Schweiger (links) und DJ Smash aus Russland bei der Eröffnung des neuen Restaurants "Barefood Deli" von Schweiger.

Wenn man schon einen prominenten Namen hat, warum nicht das Maximum herausholen? Einen Shop mit Lifestyle-Produkten und Mode hat der Schauspieler Til Schweiger schon - jetzt hat er in Hamburg auch ein Restaurant eröffnet. Damit ist er nicht alleine. Auch andere Stars haben sich schon als Gastronomen versucht - und manche sind gescheitert. Hier ist ein Überblick.

Til Schweiger: "Barefood Deli", Hamburg

Im "Tatort" ballert er sich schwer bewaffnet durch die Hamburger Unterwelt, in der Küche mag er es lieber "leicht" und "ohne viel Schnickschnack": Til Schweiger hat jetzt in der Hamburger City sein Restaurant "Barefood Deli" eröffnet, das auf zwei Ebenen "ehrliche und moderne Gerichte aus überwiegend regionalen Produkten" serviert. An der Bar gibt es After-Work-Drinks.

