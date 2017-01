Elbphilharmonie-Dirigent Thomas Hengelbrock "Zu Hause höre ich wenig Musik"

Zur Großbildansicht DPA Thomas Hengelbrock ist Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters

Thomas Hengelbrock hat am 11. Januar Hamburgs stolzes neues Konzerthaus eröffnet - mit einem fulminanten Konzert, das die Akustik der Elbphilharmonie in vielen Facetten inszenierte (und für deren kontroverse Diskussion sorgte). Das Gourmet-Magazin Der Feinschmecker traf den Chefdirigenten des NDR Elbphilharmonie Orchesters kurz vorher und sprach mit ihm über geistige Nahrung, seine kulinarische Erweckung in Paris und die menschliche Dimension des neuen Prachtbaus an der Waterkant.

Lesen Sie eigentlich den F einschmecker , Herr Hengelbrock?

Thomas Hengelbrock: Ich kenne ihn, lese aber generell keine Zeitschriften und sehe so gut wie nie Fernsehen. Wie Nietzsche sagte: die ewige Wiederkehr des Gleichen. Ich muss einfach Schwerpunkte setzen beim täglichen Overkill von allem, was man so machen muss und möchte. Ich bin eher ein Bücher- und Partiturenleser.

Ist gutes Essen für Sie ein Thema?

Hengelbrock: Wollen Sie's ehrlich haben? Es gibt bei mir keine spektakulären Erkenntnisse in diesem Bereich. Ich bin kulinarisch unverwöhnt aufgewachsen. Als Jugendlicher: Pommesbude oder Seglerheim, wo sie den Fisch schön in Butter gebraten haben. Und Currywurst!

Die Mutter evangelische Theologin, der Vater Philosoph und zeitweiliger Mitarbeiter von Martin Heidegger - was kam in diesem intellektuellen Haushalt denn auf den Tisch?

Hengelbrock: Meine Mutter hat nicht gekocht. Wir waren fünf Kinder und hatten eine Kinderfrau. Es gab bei uns hauptsächlich Eintöpfe. Man kann sagen, dass dieser Teil des Lebens bei uns spartanisch war.

Wie traurig ...

Hengelbrock: Finden Sie? Och. Nee, nee, wir haben ja geistige Nahrung bekommen, dafür wurde am Tisch diskutiert - über Geschichte, Philosophie, Kunst. Da war das Essen überhaupt nicht wichtig, die Eltern hatten für Materielles generell wenig übrig. Ich erinnere ein einziges Mal, da war ich wohl 13, dass mein Vater sagte: "So Kinder, heute gehen wir mal essen." Das gab es sonst eigentlich nie. Also fuhren unsere Eltern mit den ältesten von uns Kindern mit dem Auto über die Dörfer bei Wilhelmshaven in so einen gediegenen Landgasthof, wir saßen an einem schön gedeckten Tisch mit Kerzen, ich hatte ein weißes Hemd an, wir hatten uns alle ein bisschen schick gemacht. Aber was es zu essen gab? Keine Ahnung. Vergessen!

Und Weihnachten? Was gab's da im Hause Hengelbrock? Sagen Sie bloß: das Lieblingsessen vieler Deutscher - Würstchen mit Kartoffelsalat?

Hengelbrock: Ja, genau, Würstchen mit Kartoffelsalat. Heute kochen meine Frau und ich was Schönes. Aber ehrlich: Wenn wir beide uns schon mal sehen und als Familie zusammen sind, wollen wir nicht Stunden in der Küche stehen und kochen. Dafür ist uns die Zeit zu schade. Intensive Gespräche sind uns beiden viel wichtiger.

Kochen und reden, Nähe haben, das schließt sich aus?

Hengelbrock: Irgendwie schon. Wenn ich mit jemandem zusammen sein kann, den ich sehr mag, der mir nahe ist, dann möchte ich doch was Schönes machen, küssen, reden ... jedenfalls nicht Zwiebeln schneiden.

Was ist ein gutes Essen für Sie?

Hengelbrock: Ich lebe heute gesund, um mich fit zu halten. Für mich ist wichtig, dass ich so esse, dass ich nicht so schnell müde werde davon. Gerade bei durchgetakteten Tagen muss ich in Pausen leicht essen: gedünstetes Gemüse, ein bisschen Fisch, aber kein Fleisch. Manchmal nehme ich mir auch einfach ein Schwarzbrot mit Käse mit, meine Frau achtet auch darauf, dass ich etwas dabei habe. Immer gut sind viel Wasser, Säfte, Obst, rohes Gemüse, Kaffee, Espresso.

