Fake Food im Feinschmecker-Restaurant "Faux Gras" statt Foie Gras: Sind Imitate in Ordnung?

Benjamin Biedlingmaier, mit 31 Jahren einer der jüngsten Spitzenköche, kocht im Restaurant "Caroussel" im Hotel "Bülow Palais" in Dresden. Er entwickelte jüngst eine vegetarische Stopfleber und bietet sie als Erster in Deutschland an.

Dafür: "'Faux Gras' schmeckt genauso gut"

Ja, es stimmt, auch wir hatten früher wie die meisten Spitzenrestaurants die klassische Gänsestopfleber auf der Karte. Anfang dieses Jahres haben wir dann mit Versuchen begonnen, eine geschmacksgleiche vegetarische Alternative zu kreieren. Nach gut zwei Monaten waren wir am Ziel.

Die richtige Mischung aus Cashew- und Pinienkernen, Portwein, Trüffeln, pflanzlichem Fett: Aus Foie gras wurde - ja, was? Wir nannten und nennen es "Faux Gras". Es schmeckt gleich gut, und der Name klingt (im Französischen) ganz bewusst sehr ähnlich. Die deutsche Übersetzung macht den Unterschied deutlich: "Falsches Fett" statt "Fette Leber". Womit auch meine Bewusstseinsänderung erklärt ist: Gänse haben natürlicherweise keine Fettleber, die armen Tiere werden von uns Menschen durch qualvolle Mast gestopft.

Das ist wirklich nicht mehr zeitgemäß; nicht umsonst ist das Gänsestopfen in Deutschland seit Jahren verboten.

Die Reaktion unserer Gäste? Sie werden vom Service selbstverständlich auf den Unterschied von "Foie" und "Faux" hingewiesen, und alle, wirklich alle, gratulierten bisher zur Idee, zum Mut und zum Geschmack. Die Veränderung passt zu unserer Philosophie - Fair Trade beim Fleisch, Forelle und Saibling aus der Region, vegetarische Gerichte. Zum Schluss die Frage: Ist die Bezeichnung "Faux Gras" ein Fake, wie "Pflanzenkäse" oder "Tofuwürstchen"? Nein, es ist die ehrliche Bezeichnung für ein wundervolles Produkt. Und die Richter vom Europäischen Gerichtshof sind uns immer willkommen.

