Hofcafés und Gartenlokale Die 15 besten Ausflugslokale in Deutschland

In der warmen Jahreszeit zieht es uns ins Grüne - zum Spaziergang mit Einkehr in urigen Hofcafés und lauschigen Gartenlokalen. Vor allem in Deutschlands Norden hat das Tradition, doch auch im Süden sind wir fündig geworden.

Herrenhaus Hoyerswort, Nordfriesland: Feines vor Renaissance-Kulisse

Die Kulisse dieses Cafés in Oldenswort zwischen Husum und Sankt Peter-Ording bildet eine eindrucksvolle Anlage mit Renaissance-Gutshaus und großem reetgedecktem Bauernhaus. Ausflügler und Stammgäste wissen die ehemalige Vorstube mit altem Gebälk und die Sonnenterrasse samt großem Garten zu schätzen.

Die Kuchen und Torten überzeugen durch Handwerkskunst und feinen Geschmack. Auch die hausgemachten Kekse sind sehr gut, ein Muss ist allerdings der reich belegte Apfelkuchen mit gebrannten Mandeln. Fast noch besser als Kaffee passt dazu ein Glas Apfelwein aus Früchten von der eigenen Streuobstwiese.

