10 tolle Weine aus Österreich Das sind die besten Veltliner

Götz Wrage / Der Feinschmecker

Der Jahrgang 2015 hat in der Wachau tolle Weine hervorgebracht - zum Glück, denn im verregneten Vorjahr konnten nur die wenigsten Winzer überzeugen. Das Magazin "Der Feinschmecker" hat die aktuellen Federspiele vom Grünen Veltliner angeschaut und zehn Favoriten ausgewählt.

Auch wenn in jüngerer Zeit immer mehr deutsche Winzer ihr Glück daran versuchen: Die weiße Rebsorte Grüner Veltliner ist fest in österreichischer Hand. Fast jeder zweite Wein aus unserem Nachbarland ist ein Veltliner. Die besten Beispiele kommen aus der Wachau, einem für deutsche Maßstäbe kleinen Anbaugebiet, von der Fläche etwa halb so groß wie der Rheingau. Eine Stunde westlich von Wien liegt es traumhaft schön an der Donau zwischen den Städten Krems und Melk - wenn man wollte, könnte man mit dem Fahrrad ganz entspannt an einem Vormittag hindurchfahren.

Aber das tut natürlich kein vernünftiger Mensch, schließlich gibt es an jeder Ecke genug Gründe für einen Zwischenstopp. 200 Winzer gehören zur Vereinigung Vinea Wachau. Sie haben sich einem Qualitätsstandard verschrieben, zu dem auch drei verschiedene Weinstile gehören: Steinfeder, Federspiel und Smaragd. Wir wollten uns die Mittelklasse näher anschauen, das Federspiel. Diese Kategorie erlaubt einen Alkoholwert zwischen 11,5 und 12,5 Volumenprozent, und die Weine dürfen nicht mehr als vier Gramm Restzucker pro Liter enthalten, was dem deutschen Standard "Fränkisch trocken" entspricht.

Trauben mit Edelfäule, der Botrytis, dürfen verwendet werden. So weit die nüchternen Fakten. Weinkenner lieben an den Federspielen insbesondere die schöne Balance zwischen Frucht und Alkohol, die der höheren Klasse, den schweren Smaragden, manchmal abgeht. "Der Idealtypus eines Federspiels", sagt Emmerich Knoll junior, Obmann der Vinea Wachau, "ist knochentrocken, würzig-fruchtbetont, ohne Botrytis und mit merkbarer Säure."

Von der gab es 2014 häufig zu viel. Hohe Temperaturen und viel Regen kurz vor der Lese vermiesten vielen Betrieben den Jahrgang, meist geriet er dünn, sauer, ohne Finesse. Mit dem aktuellen 2015er haben Weintrinker wieder mehr Grund zur Freude, denn die Winzer haben größtenteils schöne Veltliner auf die Flasche gebracht. Überraschend: Die ganz großen Namen F. X. Pichler, Hirtzberger, Alzinger, Knoll wurden von teils wenig bekannten Gütern übertrumpft.

Die Qualität ist durchgehend hoch, fast schon zu gleichförmig, wie mancher Juror während der Blindverkostung bemängelte. Zwar tragen viele Weine Lagenbezeichnungen wie Achleiten, Kollmitz oder Hinterkirchen, doch fehlt es bisweilen an Individualität, und das Terroir einer Lage lässt sich so gut wie nie herausschmecken. Aber das ist Kritik auf hohem Niveau, insgesamt überzeugten die Weine. Sie spielen ihre Stärke sowohl solo aus wie auch als Essensbegleiter.

