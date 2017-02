Sieg nach Verlängerung New England gewinnt historischen Super Bowl

Zur Großbildansicht AFP Tom Brady

Die New England Patriots haben eine unglaubliche Aufholjagd gekrönt und den 51. Super Bowl gegen die Atlanta Falcons gewonnen. Erstmals ging es in dem NFL-Endspiel in die Verlängerung.

Die New England Patriots haben den 51. Super Bowl in Houston gewonnen. Im Endspiel um die Meisterschaft in der nordamerikanischen NFL setzte sich das Team um Superstar-Quarterback Tom Brady 34:28 (3:21) nach Verlängerung gegen die Atlanta Falcons durch. Es war das erste Mal in der Geschichte des Super Bowl, dass die Partie nicht in der regulären Spielzeit entschieden wurde. Für die Patriots, Brady und Trainer Bill Belichick war es der fünfte Titel.

Die Patriots lagen bereits mit 25 Punkten zurück, schafften aber ein im Super Bowl bislang nie da gewesenes Comeback."Großartige Defensive", sagte Brady, der als wertvollster Spieler (MVP) ausgezeichnet wurde nach dem Spiel, "alles absolut unfassbar, jetzt will ich meine Familie sehen."

Lady Gaga on fire Bei ihrer Super-Bowl-Halbzeit-Show stimmte Lady Gaga den Titel an, der als größter amerikanischer Folk-Song betitelt worden ist: "This Land Is Your Land" von Woody Guthrie, die heimliche Nationalhymne der Vereinigten Staaten. Es war ein einfühlsamer, nachdenklicher Start in eine sonst von Feuerwerk, Neonröhren und perfekt einstudierter Choreographie beherrschten Show. Dem patriotischen Medley fügte Lady Gaga "God Bless America" hinzu und sie spricht einen Teil des Treueschwurs an die amerikanische Flagge - "eine Nation, unter Gott, unteilbar". Die Künstlerin erschien erst im silberfarbenen, hautengen Anzug mit passenden kniehohen Stiefeln. Ihre 14-minütige Show umfasste ein Medley aus ihren Hits... ... "Poker Face", "Born This Way", "Telephone", "Just Dance", "Million Reasons" und "Bad Romance". Im Stadion in Houston verfolgten 72.000 Zuschauer das Spektakel in der Halbzeitpause des NFL-Finales zwischen den New England Patriots und den Atlanta Falcons. Bald trug Lady Gaga eine golden schimmernde Jacke mit langen Stacheln auf den Schultern. "Wir wollen, dass ihr euch gut fühlt, wollt ihr euch gut mit uns fühlen?", fragte sie ins Stadion, als sie sich für die Ballade "Million Reasons" ans Klavier setzte. Um ihre Bühne herum bildeten Fans die Form einer Sonne und schwenken orangefarbene LED-Fackeln. Für das Finale mit "Bad Romance" kam sie bauchfrei auf die Bühne und... ... verschmolz beinahe mit den Tänzern. Während ihres Auftritts grüßte sie ihre Eltern mit den Worten "Hey Dad, Hi Mom". Die Show war eine Mischung aus laut und leise, aus Pop und Patriotismus.

Mit der Vince-Lombardi-Trophy in der Hand sagte er: "Ich bin so stolz auf die Jungs, das Team, die Coaches - es ist unglaublich. An alle in Boston, in New England, wir lieben euch. Ihr ward das ganze Jahr bei uns - wir bringen das Ding hier nach Hause." Mit seinem fünften Titel setzte sich Brady an die alleinige Spitze der Rekordliste für Quarterbacks. Er wurde zudem zum vierten Mal als wertvollster Spieler des Endspiels ausgezeichnet und warf erfolgreiche Pässe über eine Distanz von 466 Yards - ebenfalls Bestmarken.

Im Vorfeld waren fast alle Experten von einem punktreichen Spiel ausgegangen - im ersten Viertel war von den Offensiven beider Teams aber kaum etwas zu sehen. Stattdessen überzeugten die jeweiligen Verteidigungen. 0:0 stand es so nach den ersten 15 Minuten.

Atlanta zunächst nicht aufzuhalten

Im zweiten Viertel nutzten die Falcons aber ihren insgesamt dritten Ballbesitz zur Führung. Nachdem zuvor Patriots-Runningback LeGarrette Blount den Ball verloren hatte (Fumble), dauerte es nur 1:53 Minuten, bis Atlanta der erste Touchdown gelang. Erst brachte Quarterback Matt Ryan sein Team mit zwei Pässen auf Superstar Julio Jones in eine gute Position. Dann folgte Runningback Devonta Freeman mit drei Läufen, der letzte über fünf Yards sorgte schließlich für das 7:0 (18. Minute).

Während Atlanta mit Effizienz und starker Verteidigung überzeugte, wirkte Favorit New England überfordert. Das machten auch die folgenden Ballbesitze deutlich. Während den Patriots kein First Down gelang, stürmten die Falcons danach erneut in unter zwei Minuten in Richtung Endzone. Zum Abschluss der Angriffsserie fing Austin Hooper einen 19-Yard-Pass von Ryan zum 14:0 (22.).

Historischer Sieg der Patriots Zu Beginn deutete nichts darauf hin, dass Tom Brady tatsächlich als erster Quarterback der NFL-Geschichte zum fünften Mal den Super Bowl gewinnen würde. Der Superstar fand zunächst überhaupt nicht ins Spiel. Das erste Viertel dominierten nicht die hoch gelobten Angriffsreihen, sondern die Defensivspieler beider Teams. Hier bejubelt Atlantas Deion Jones den ersten von insgesamt fünf Sacks gegen Brady. Da auch New Englands Verteidigung zunächst sicher war, stand es nach dem ersten Quarter noch 0:0. Den ersten echten Fehler des Spiels leisteten sich die Patriots im zweiten Viertel, als Running Back LeGarrette Blount beim einem Laufspielzug einen Fumble verursachte. Die Falcons sicherten den Ball. Auf den ersten Turnover folgte der erste Touchdown des Spiels. Devonta Freeman kam für die Falcons unbedrängt durch und feierte die Punkte mit einem sehenswerten Sprung in die Endzone. In dieser Phase im zweiten Viertel zeigte Atlantas Quarterback Matt Ryan, warum er zum MVP der regulären Saison gewählt wurde. Der 31-Jährige brachte 17 seiner 23 Pässe für 284 Yards zum Mann, warf keine Interception, dafür aber zwei Touchdowns. Mitte des zweiten Viertels fand Ryan mit einem 19-Yard-Pass in die Endzone seinen Rookie-Tight-End Austin Hooper. Die Falcons bauten ihre Führung auf 14:0 aus. Und es kam noch schlimmer für die Patriots. Am Ende eines eigentlich guten Drives wurde ein Passversuch Bradys kurz vor der Endzone von Robert Alford abgefangen. Alford trug den Ball über 82 Yards zum nächsten Touchdown für die Falcons. Bradys verzweifelter Tackle-Versuch ging ins Leere. Dass die Patriots in der ersten Hälfte überhaupt Punkte aufs Scoreboard brachte, hatten sie Stephen Gostkowski zu verdanken. Kurz vor der Pause verwandelte der Kicker ein 41-Yard-Field-Goal zum Halbzeitstand von 3:21 aus Sicht von New England. Die Falcons machten nach der Halbzeit da weiter, wo sie aufgehört hatten und kamen durch Tevin Coleman zu ihrem vierten Touchdown. Beim Stand von 28:3 schien das Spiel entschieden. Alles sah danach aus, als sollte Ryan Atlanta zum ersten Super-Bowl-Sieg führen. Doch die Patriots meldeten sich zurück. Kurz vor Ende des dritten Viertels erzielte James White nach einem kurzen Pass Bradys den ersten Touchdown für New England. Den anschließenden Extrapunkt verschoss Gostkowski zwar, verwandelte dafür aber zu Beginn des Schlussabschnitts ein Field Goal, mit dem er die Patriots auf 28:12 heranbrachte. Die Patriots-Offensive kam immer mehr in Schwung. Für einen entscheidenden "Game Changer" sorgte aber New Englands Verteidigung. Dont'a Hightower schlug bei einem Sack gegen Ryan den Ball frei und ebnete damit den Weg für das größte Comeback der Super-Bowl-Geschichte ein. Die Patriots kamen an Atlantas 25-Yard-Linie an den Ball. Brady ließ sich diese Chance nicht nehmen und bediente Danny Amendola zum nächsten Touchdown für New England. Da auch die anschließende Two-Point-Conversion erfolgreich war, verkürzten die Patriots auf 28:20 und machten aus dem Spiel ein "One-Possession-Game". Die Falcons konnten im anschließenden Drive nicht punkten. Brady kam wieder an den Ball und trieb sein Team mit langen Pässen übers Feld. Für den "Catch of the Day" sorgte Julian Edelman, als er einen fast abgefangenen Pass gegen drei Falcons-Verteidiger doch noch irgendwie sicherte. Nach Edelmans Sensations-Catch schien wieder alles möglich. Und tatsächlich schlossen die Patriots den Drive mit James Whites zweitem Touchdown des Tages ab. Aber damit nicht genug: Auch die zweite Two-Point-Conversion gelang! Amendola schob sich nach einem Screenpass in die Endzone. Damit hatten die Patriots tatsächlich einen 25-Punkte-Rückstand ausgeglichen. Beim Stand von 28:28 ging es zum ersten Mal in der Super-Bowl-Geschichte in die Verlängerung. Beim "Coin Toss", der Seitenwahl vor Beginn der Overtime, hatten die Patriots dann das Glück der Tüchtigen. Die Münze entschied zu ihren Gunsten. Da der erste Touchdown die Verlängerung entscheidet, ist das Ballbesitzrecht ein klarer Vorteil. Mit einem überragenden Drive pflügten die Patriots übers Feld. Brady brachte dabei fünf Pässe in Folge auf vier verschiedene Receiver an. Nach einer Pass-Interference-Strafe gegen Falcons-Verteidiger De'Vondre Campbell stand New England zwei Yards vor der Endzone. James White erzielte den entscheidenden Touchdown. Am Ende eines historischen Abends bjeubelte Tom Brady seinen fünften Super-Bowl-Sieg. Das hat kein Quarterback vor ihm geschafft. Auch mit seinen Statistiken stellte Brady Rekorde auf. Mit 43 erfolgreichen Pässen bei 62 Versuchen warf er insgesamt 466 Yards und wurde selbstverständlich zum MVP gewählt.

Für die Patriots um Quarterback Tom Brady kam es noch schlimmer. In der folgenden Angriffsserie waren sie endlich mal in eine gute Position gekommen, doch dem Superstar unterlief ein folgenschwerer Fehlpass - die Interception trug Robert Alford über 82 Yards zum 21:0 zurück (28.). Kurz vor der Halbzeitpause gelangen Patriots-Kicker Stephen Gostkowski mit einem erfolgreichen Field Goal zumindest die ersten Punkte für New England (3:21, 30.).

Im dritten Viertel ging es zunächst so weiter. Brady fand seinen Spielrhythmus nicht, seine Pässe waren nicht so präzise und sicher wie sonst, Atlantas Verteidigung setzte ihn allerdings auch stark unter Druck. Die Falcons hingegen bauten die Führung auf 28:3 aus, diesmal mit einem kurzen Pass über fünf Yards von Ryan auf Tevin Coleman (37.).

Glück beim Münzwurf

Erst danach wurde Brady - und damit New England - stärker. Der 39-Jährige führte sein Team zunächst zum ersten Touchdown (43.), ein Pass auf James White, und im Schlussviertel zu einem weiteren Field Goal durch Gostkowski (51.). Auch die Patriots-Verteidigung steigerte sich und forcierte einen Ballverlust von Atlantas Quarterback Ryan. Diesen konnte Brady nutzen, nur drei Minuten nach dem 12:28 brachte er einen Touchdown-Pass auf Danny Amendola an (20:28, 54.). Und plötzlich war New England, das schon wie der sichere Verlierer aussah, wieder in Schlagdistanz.

So entwickelte sich eine packende Schlussphase, Brady und die Patriots kamen 3:30 Minuten vor Schluss erneut in Ballbesitz. Der Superstar führte sein Team tatsächlich das Feld hinunter, letztlich war es White, der den Ball eine Minute vor Spielende in die Endzone trug. New England brauchte eine sogenannte Two-Point-Conversion, die Brady mit einem Pass auf Amendola gelang: 28:28 (59.). Es ging in die Verlängerung, zum ersten Mal in der Geschichte des Super Bowls.

Und dort hatte New England Glück, beim Münzwurf den Ballbesitz zu erhalten. Brady bewies in den folgenden Minuten seine Klasse, brachte seine Mannschaft erneut direkt an die Endzone der Falcons. Dort war es dann erneut White mit seinem dritten Touchdown, der für die Entscheidung sorgte.

New England Patriots - Atlanta Falcons 34:28 (0:0, 3:21, 9:7, 19:0, 6:0) 0:7 5 Yard Touchdown-Lauf Freeman (18.), Extrapunkt Bryant 0:14 19 Yard Touchdown-Pass von Ryan auf Hooper (22.), Extrapunkt Bryant 0:21 82 Yard Interception Return Alford (28.), Extrapunkt Bryant 3:21 41 Yard Field Goal Gostkowski (30.) 3:28 6 Yard Touchdown-Pass von Ryan auf Coleman (37.), Extrapunkt Bryant 9:28 5 Yard Touchdown-Pass von Brady auf White (43.), Extrapunkt vergeben 12:28 33 Yard Field Goal Gostkowski (51.) 20:28 5 Yard Touchdown-Pass von Brady auf Amendola (55.), Two-Point-Conversion White 28:28 1 Yard Touchdown-Lauf von White (59.), Two-Point-Conversion Brady auf Amendola 34:28 2 Yard Touchdown-Lauf von White (64.)

max

Nachrichtenticker