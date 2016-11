Positives Denken Wie Sie 2016 jetzt noch zu Ihrem Jahr machen können

"Hatten Sie ein gutes Jahr?" Wie geht es Ihnen mit dieser Frage? Fühlen Sie sich provoziert? Weil hier scheinbar wieder mal jemand alles schön reden will? Oder weil Sie im Alltag zu oft mit Sätzen wie "Alles gut?" anstatt "Wie geht es Dir?" konfrontiert sind?

Vielleicht sind Sie in der Stimmung, einmal innezuhalten und sich einen Augenblick für einen ersten Jahresrückblick zu nehmen. Denn noch ist es Zeit, 2016 zu Ihrem Jahr zu machen! Mit meiner Frage möchte ich Sie daran erinnern, dass egal, wie viel Unangenehmes, Trauriges oder Ärgerliches Sie erlebt haben, es immer, absolut immer, auch Gutes, Angenehmes, Schönes, Nützliches, Erfreuliches, Befriedigendes, Beglückendes, Hilfreiches in Ihrem Leben gab und gibt. Leider verfügt das Gehirn über einige Mechanismen, die zu einer anderen Wahrnehmung und Erinnerung führen. Schauen Sie sich diese Mechanismen an - und lernen Sie, ihnen entgegenzuwirken.

Es ist nie zu spät, ein gutes Jahr gehabt zu haben

Ilona Bürgel

Das autobiographische Gedächtnis, die Erinnerung an unsere eigene Vergangenheit, ist kein objektives Werkzeug, sondern unterliegt vom Augenblick des Geschehens an unserer Beeinflussung. Wir ordnen Erlebnisse in einen Kontext dessen ein, was wir schon erlebt, was wir erwartet haben, was wir von uns halten, wie wir hoffen oder fürchten zu sein. Und jedes "Wie" enthält schon einen Teil Spekulation.

Umso bedeutsamer ist eine positive Grundhaltung zu uns und unserem Leben. Sie versüßt nicht nur den Augenblick, sondern erweitert auch die generelle Perspektive. Die amerikanische Psychologin Barbara Fredrickson hat dies in ihrer "Broaden-and-build-Theorie" nachgewiesen. Optimismus, Neugier, Lebensfreude erweitern die Perspektive und ermöglichen Wachstum. Glückliche Menschen sind kreativer, motivierter, hilfsbereiter, sozialer, energievoller. Glück ist wie ein Perpetuum Mobile und füllt sich selbst. Die Bewertung unserer Vergangenheit bestimmt außerdem noch die Art unserer Erwartungen für die Zukunft.

Aus einem guten Gefühl heraus nehmen wir mehr gute Dinge wahr, dadurch fühlen wir uns besser, verhalten uns anders, und das schafft neue positive Ereignisse, die unsere guten Erwartungen bestätigen. Das bringt wieder gute Gefühle - eine Aufwärtsspirale, die Ihr Leben glücken lässt und Sie zufriedener macht.

Hier lesen Sie, wie der positive Jahresrückblick gelingen kann.

