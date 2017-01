Plädoyer für den Mittagsschlaf Wir brauchen eine Siesta-Pflicht!

Zur Großbildansicht Getty Images Schlafen im Büro ist die Lösung

Anarchische Weltflucht anstelle des nächsten Levels der Effizienzsteigerung: Warum die mittägliche Siesta so wichtig ist

Das Erwachen kann - wie meist, wenn man etwas übertrieben hat - ein böses sein. Das Kissen klebt an der Backe, muss abgerissen werden wie ein altes Heftpflaster. Der Kopf ist schwer, die Lider sind noch schwerer, anstatt erfrischt aufzuspringen, fühlt man sich wie frisch erschlagen. Dunkle Traumfetzen verrauchen langsam, gerade war man in einer anderen Welt. In was für einer? Will man besser gar nicht wissen.

Das Erwachen kann aber auch ein leichtes sein. Eben schwebte man noch, sphärisch fast, wie eine schwerelose Version des eigenen Ich. Jetzt setzt man sanft auf, nimmt den Schwung der Landung mit und gleitet mit ihm weiter Richtung Abend. Traumbilder prickeln nach wie Perlen im Champagner. Schade nur, dass sie so schnell verdunsten.

Ob die Landung sanft oder eher hart erfolgt: Der Mittagsschlaf ist eine Flucht aus unserer Welt. Eine kostenlose Droge, stets verfügbar, wenn das Einschlafen mit etwas Training schnell erfolgt. Richtig dosiert, ist er ein Aufputschmittel, bei einer Überdosis aber betäubend wie das Pfeifchen in der Opiumhöhle.

Die mittägliche Weltflucht hat etwas wunderbar Antiquiertes. Auf die Ofenbank oder in den Schatten unterm Baum legen sich eigentlich nur noch Großväter. Selbst in Siesta-Spanien, dem Mekka aller Mittagsschläfer, verhält sich die jüngere Generation wie ein trotziges Kind: "Nein, ich will nicht schlafen", scheint sie zu rufen, "ich weiß zwar genau, was mir entgeht, aber es ist nicht cool genug!"

Mittagsschlaf ist stressmindernd, vertreibt Depressionen, hebt die Lebensqualität und senkt das Risiko für Herzinfarkte und Infektionskrankheiten - diese Einwände scheinen nicht zu interessieren. Die Regierung möchte nun sogar die lange Mittagspause abschaffen, auf dass die Siesta sterbe.

