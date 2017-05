Beginnen Sie Ihr Laufjahr im Mai Wie Sie jetzt durchstarten können

DPA

Sonja von Opel Michael Reusse

www.sonjavonopel.com

Alles neu macht der Mai! Was für ein herrlich passendes Sprichwort. An den Bäumen leuchtet das grünste Grün, das die Natur zu bieten hat, Blüten blühen, Vögel zwitschern und Menschen strotzen vor Energie. Zumindest diejenigen, die es geschafft haben, durch regelmäßigen Sport der Frühjahrsmüdigkeit wegzulaufen.

Manche waren sogar so fleißig, dass sie bereits einen sportlichen Höhepunkt im Jahr 2017 verzeichnen können. Die ambitionierten Läufer rennen traditionell in der ersten Saisonhälfte bereits einen Hauptwettkampf, sei es einen Frühjahrsmarathon zum Beispiel in Hamburg, Wien oder London, oder einen Halbmarathon wie den auf der schnellen Strecke von Berlin.

Aber auch diejenigen, die das Jahr bisher eher gemächlich angegangen sind, spüren spätestens im Mai ungeahnte Kräfte aufsteigen und die sollten genutzt werden, um sich mit vollem Elan in aktive Vorhaben zu stürzen. Sie wollen die nächsten Monate optimal nutzen, um am Ende des Jahres zufrieden und gesund unter dem Christbaum ein erfolgreiches Jahr Revue passieren lassen können? Dann setzen Sie geschickt Akzente, um möglichst viel Gutes aus diesem Jahr für sich mitnehmen zu können.

