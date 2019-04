Countdown: Wer in der Nacht vor dem Rennen nicht gut schläft, weil die Nervosität vielleicht zu groß oder das Hotelbett in der fremden Stadt ungewohnt ist, muss nicht panisch werden. Wenn die Nächte vorher ausreichend Schlaf getankt wurde, verkraftet der Körper die eine schlaflose Nacht ohne Probleme. Wichtig ist, dass in den letzten Stunden keine Hektik mehr aufkommt. Diese lässt sich vermeiden, wenn alles früh genug organisiert und zurechtgelegt wird. Als Erstes steht das Abholen der Startunterlagen auf dem Programm. Die letzte große Mahlzeit sollte am Nachmittag und nicht am Abend stattfinden. Die Wettkampfkleidung wird bereitgelegt, der Chip für die Zeitmessung kann schon am Schuh befestigt werden und die Startnummer wird bereits mit vier Sicherheitsnadeln an das T-Shirt gesteckt. Als Lektüre beim Hochlegen der Füße empfehlen sich sämtliche Informationen des Veranstalters über Strecke, Verpflegung, Start- und Zielbereich. Je besser man informiert ist, umso weniger Stress und Hektik machen sich unnötig breit.