Fahrradtest Möve Franklin Pro mit Cyfly-Antrieb Mehr Kick dank 100-teiligem Ingenieurs-Trick

Mechanik-Vorteil für E-Bike-Verächter Äußerlich ist es schnörkellos elegant, seine Besonderheit zeigt sich erst auf den zweiten Blick: Das Thüringer Startup Möve Bikes verkauft seit Mitte August die ersten "Möve Franklin"-Räder um knapp unter 4000 Euro. Das technische Gustostück des Rades ... ... ist sein ungewöhnlich oval geformtes vorderes Kettenblatt in Verbindung mit einem versetzt angebrachten, besonders langen Pedalkurbel samt Umlenk-Gelenk: Cyfly heißt der Antrieb, der aus 100 Einzelteilen besteht und ... ... beim Antritt in der Waagrechten 30 Prozent mehr Drehmoment bringen soll. Bis Fahrer dieses Kraft-Plus tatsächlich spüren, braucht es allerdings eine Zeit lang, denn mit dem Rad ... ...muss man etwas anders treten als mit einem herkömmlichen Antrieb. Zudem ist das vordere Kettenblatt deutlich breiter als bei herkömmlichen Rädern. Beim Ampelsprint merkt man den Zusatz-Kick nach drei, vier Metern ... ... und bei leichten Steigungen macht sich die segensreiche Wirkung der längeren Pedalkurbel am stärksten bemerkbar. Da lässt sich dann auch leicht vergessen, dass der Antrieb um knapp zwei Kilo mehr wiegt als ein herkömmliches Kettenblatt. Die Unterstützung hört - anders als bei den meisten E-Bikes - auch bei 25 km/h nicht auf, sondern geht weiter. Ausgeliefert wird das Rad mit einer Shimano XT-Schaltgruppe für das Hinterrad, die Cyfly-Mechanik für die Pedale hat nur ein Kettenblatt. Vorläufig sollen pro Jahr nur 1000-2000 Möve Bikes gebaut werden - die mit Schutzblechen und Lampen ausgerüstete "Pro"-Version kostet aktuell 3999 Euro. Das ist nicht gerade wenig. Doch betuchte Technikbegeisterte, die gerne auf höchste deutsche Ingenieurkunst setzen, dürften mit dem Möve Franklin richtig glücklich werden.

Beim Sprint dem Pulk aus Normalradlern davonziehen, ohne seinen Drahtesel alle paar Dutzend Kilometer an die Steckdose hängen zu müssen? Das dies auch mit purer Mechanik möglich ist, will ein Start-Up aus Thüringen zeigen. Möve Bikes hat in jahrelanger Tüftelarbeit eine Alternative zu herkömmlichen Fahrrad-Tretkurbeln entwickelt, die beim Antritt aus dem Stand eine deutlich bessere Kraftübertragung liefern soll.

Cyfly heißt der aus 100 Einzelteilen bestehende Pedalantrieb, den Möve Bikes Anfang September auf den Markt gebracht hat. Die Mechanik dahinter erklärt Möve-Chef Tobias Spröte, ein 37-jähriger studierter Maschinenbauer, mit so schönen Worten wie "Planetengetriebe" oder "Viergelenk". Für technisch weniger Versierte ist eine Sache entscheidend: Der Cyfly-Antrieb nutzt eine deutlich längere Pedalkurbel als herkömmliche Fahrradantriebe. Das bringt beim In-die-Pedale-Treten mehr Druck auf die Kette und damit eine höhere Beschleunigung. Damit die Kurbel nicht am Boden schleift, wird sie bei jeder Umdrehung mit einem Konstrukt aus Gelenken und Pendeln entsprechend umgelenkt.

Diese neue Form des Pedalantriebs hat Möve mit auf Fahrradmechanik spezialisierten Ingenieursbüros gründlich getestet. Das Ergebnis: In jenem Bereich, in dem beim Radeln die größten Tretkräfte wirken, bringt der Cyfly-Antrieb um ein Drittel mehr Drehmoment - und damit auch eine bessere Beschleunigung.

Soviel zur Theorie. Doch wie schlägt sich der neue Antrieb in der Praxis? Das hat manager-magazin.de in einem mehrwöchigen Praxistest erkundet. Möve startet erstmal mit nur einem Modell, das die Thüringer "Franklin" getauft haben - in Anlehnung an die Möven-Art mit den längsten Zugwegen. Das gibt es in den Varianten Pure und Pro, wir fuhren die zweite Variante, die inklusive Schutzblechen, Nabendynamo und einem kleinen Gepäckträger ausgeliefert wird.

Der Antrieb benötigt Eingewöhnung

Ungewohnt waren mit unserem in Weiß gehaltenen Testrad die ersten paar hundert Meter. Denn das vordere Kettenblatt ist nicht rund, sondern hat konstruktionsbedingt vier Abrundungen. Das sorgt dafür, dass sich die Kurbelei am Anfang ziemlich unrund anfühlt und an das Fahrgefühl mit den ovalen Biopace-Kettenblättern erinnert, die vor gut 20 Jahren ziemlich angesagt waren.

Eine zweite Eigenart des Antriebs trat erst nach mehreren Kilometern Fahrt zutage: Da er deutlich breiter ist als ein herkömmliches Kettenblatt samt Kurbeln und Pedalen, ist die Beinstellung geringfügig anders als bei einem herkömmlichen Bike. Bei mir sorgte die ungewohnte, aber nicht unangenehme Stellung für die Belastung anderer Muskelgruppen. Ich hatte den Eindruck, dass das Strampeln via Cyfly etwas stärker den oberen Quadrizeps belastete als ein herkömmlicher Antrieb.

Dafür kam ich aber mit dem Rad in einigen Situationen merklich schneller oder müheloser voran als mit meinem konventionellen, knapp 13 Kilogramm schweren Stadtrad. Beim Antritt an der Ampel machte sich das Drehmoment-Plus zwar nicht beim allerersten Pedaltritt bemerkbar, sondern erst nach drei oder vier Metern. Dann hatte ich kurzzeitig tatsächlich das Gefühl einer merklich stärkeren Beschleunigung - fast wie mit einem E-Bike.

Am deutlichsten trat die Tret-Erleichterung jedoch bei leichten Steigungen in Erscheinung. Wo konventionelle Radfahrer entweder zurückschalten oder deutlich kräftiger in die Pedale treten mussten, konnte ich mein Tempo ohne große Mühen oder Schalten halten. Da spürte ich auch kaum mehr, dass der Cyfly-Antrieb knapp zwei Kilo schwerer ist als konventionelle Tretmechanik von Shimano oder Sram.

