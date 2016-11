Oldtimer und ihre Besitzer Welche Wirtschaftsgrößen in der Werkstatt schrauben

Der Mechaniker bin ich: Einige Unternehmer restaurieren ihre alten Autos am liebsten selbst. Sie schaffen nicht alles allein. Aber versuchen kann man es ja erstmal.

November 2016



Das Magazin Splendid erscheint als Beilage des manager magazins.



Regen. Nicht gut. Andreas Stadlbauer (49) ist kaum in seiner Werkstatt, da ledert er schon die Tropfen von seinem babyblauen (Originallack!) Alfa Spider ab. Auch das dünne Stoffverdeck, ebenfalls original, wird sofort mit einem Frotteetuch trockengerubbelt. Das Auto ist 48 Jahre alt. Und dass für den Erhalt von Autoklassikern "nichts wichtiger ist als Lack- und Oberflächenpflege", muss er einem nicht erst sagen, das hatte man sich angesichts der Akribie schon fast gedacht.

Stadlbauer steht in seiner Halle im Hof eines Industriegebiets. Eine komplett eingerichtete Kfz-Werkstatt, die Regale an den Wänden voll mit Ersatzteilen. Über der Sitzecke eine stilechte Pin-up-Figur aus den 50er Jahren und Erinnerungsfotos von Stadlbauers Formel-Renault-Rennen. Der Mann ist Unternehmer in Salzburg, er stellt - passender könnte es gar nicht sein - die Carrera-Bahnen her. Seine mittlerweile drei Oldtimer hält er weitgehend selbst instand. Er schraubt und schleift, montiert und poliert, reguliert, tüftelt und greift auch mal zur Flex, um verbackene, korrodierte Schellen und Muttern zu entfernen, etwa am Auspuff.

Im Sommer verbringt Stadlbauer an den Wochenenden mindestens einen halben Tag in der Werkstatt. Die teilt er sich mit einem anderen Unternehmer und Autoschrauber. Im Winter, "wenn's trüb ist" (und das ist es in Salzburg ziemlich oft), kommt Stadlbauer aus der Halle praktisch gar nicht mehr raus. Nur zum Arbeiten, Essen, Schlafen und Rallyefahren. "Benzin im Blut", sagt er. Rote und weiße Blutkörperchen hätten wir bei einem Carrera-Chef auch nicht erwartet.

Doch Andreas Stadlbauer ist nicht der einzige Wirtschaftsführer, der noch voller Leidenschaft unter die Bodenbleche seiner Oldtimer kriecht, stundenlang über die Ersatzteilkataloge einschlägiger Websites scrollt, Schraubenschlüssel, Gewindebohrer und Dichtungsringe nach Größe sortiert, und dem beim Motorölwechsel die handwarme, schwarze Brühe über die Finger rinnt. Die Spezies der Mechaniker unter den Topmanagern wächst. Einen Oldtimer zu besitzen ist schön. Einen selbst restauriert zu haben besser. Der Reiz am Instandhalten und Selbstschrauben: Problem erkennen (oder besser gar nicht erst entstehen lassen) und lösen. Wie im Büro, nur mit eigenen Händen. Und Spaß macht es schließlich auch noch.

Stadlbauer hatte noch keinen Führerschein, da hatten es ihm alte Autos schon angetan. In der Garage seines Vaters stand ein Jaguar E-Type, Baujahr '71, zwölf Zylinder, den er am liebsten sofort nach der Fahrprüfung gefahren hätte. Durfte er aber nicht, sein Vater rückte den Schlüssel nicht raus. Zunächst sollte der Sohn beweisen, dass er den E-Type auch wert ist. Zehn Jahre unfallfrei und alkoholfrei am Steuer.

Vom Unternehmer zum Schrauber

Also legte sich der Junior einen Alfa 33 zu, den er erst mal zum Tuner brachte: tieferlegen und neue Kurbelwelle. Zum 30. Geburtstag bekam er dann den E-Type. Auflagen des Vaters erfüllt - trotz des Faibles für den Motorsport.

Stadlbauers Schrauberkarriere nahm ihren Lauf: Die Zwölfzylindermaschine und die Bremsanlage des kapriziösen E-Type überlässt er noch einer Fachwerkstatt. Um Pflege und Wartung kümmert er sich indes selbst. Regelmäßige Inspektionen von Fahrwerk, Kühlung und Lüftung, der Bedienelemente und der empfindlichen Elektrik - macht er alles allein. Er ersetzt, was verschlissen wurde, was verbraucht, stumpf oder brüchig geworden ist, Außenspiegel oder Gaszug, das Kofferraumschloss oder die Sicherung fürs Aufblendlicht. Zum Glück, sagt Stadlbauer, sind Ersatzteile einfach übers Internet bestellbar. Und wenn es doch mal Probleme gibt, hilft einer der Oldtimer-Restaurateure in der Nachbarschaft.

Aus solchen Aktionen ist eine Klassiker-Clique entstanden, die sich immer am ersten Sonntag eines Monats in der Werkstatt des Carrera-Chefs trifft. Fachsimpelei bei Whisky und Zigarren. Manchmal werden auch Teams für die nächste Oldtimer-Rallye zusammengestellt. "Der gesellige Aspekt schöner alter Autos" ist Stadlbauer inzwischen fast so wichtig wie der technische.

Die skurrilste, vielleicht auch schwierigste Aufgabe stellte sich Stadlbauer bei dem Morgan Plus 8, den er mittlerweile ebenfalls von seinem Vater übernehmen durfte. In der Garage war die Lüftung während des Winters unbemerkt ausgefallen. Im Frühjahr schlug ihm "ein würziger Pilzduft" entgegen: Das Karosseriegerüst, dessen Alubleche auf Träger aus Eschenholz montiert sind, war komplett überwuchert.

