Mercedes kündigt neue Formensprache an "Sehr sportliches und aggressives Auto"

Das letzte Mal als Mercedes-Benz seine Wagen redesignte ist bereits eine halbe Dekade her. Nun steht der nächste Generationswechsel an. Zwar wird das Debüt des ersten neuen Modells noch mindestens bis zur Frankfurter IAA im September auf sich warten lassen. Doch als Einstimmung auf die weiterentwickelte Formensprache hat Designchef Gorden Wagener für den Genfer Salon im März eine erste Skulptur angekündigt.

Um die Spannung noch größer zu machen, präsentierte nun Daimler Börsen-Chart zeigen in Stuttgart bereits eine Silhouette. Allerdings handelte es sich dabei nicht um eine der bislang fünf Modellvarianten in der kompakten Baureihe. Vielmehr war ein lebensgroßes Modell zu sehen, dass eine seit Jahren kolportierte Erweiterung vorwegnimmt und einen Vorgeschmack auf die A-Klasse Limousine gibt, die bald den CLA flankieren soll.

"Es ist unsere Aufgabe, uns neu zu erfinden", sagt Daimler-Chefdesigner Wagener laut Bloomberg auf der Präsentation. "Es wird ein sehr sportliches, aggressives Auto." Der Raum, in dem der zugedeckte Wagen gezeigt wurde, war abgedunkelt, heißt es in dem Bericht weiter. Auch wenn noch nicht viel zu erkennen war, stärkere Konturen, skulptierte Flächen scheinen ein Merkmal zu sein. "Es wird ein Raubtiergesicht geben", kündigte Wagener an.

Nachdem mit A- und B-Klasse, CLA und CLA Shooting Break sowie dem GLA bislang fünf Kompakte angeboten werden, kündigte Mercedes auf der Motorshow in Detroit vor wenigen Wochen an, dass es in der zweiten Generation der Baureihe acht Spielarten geben soll.

Neben der A-Klasse Limousine wird das auf jeden Fall ein zweites SUV mit etwas rustikaleren Formen sein, das aktuell als GLB gehandelt wird, heißt es in Unternehmenskreisen. Nachdem Mercedes ein Cabrio in dieser Klasse immer wieder dementiert hat, könnte die dritte Variante eine Langversion der A-Klasse-Limousine werden, die vor allem in China gute Karten hätte.

