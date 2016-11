Galerie der Autokarosserien Das sind die acht wichtigsten Auto-Typen

Von wegen, Autos sehen alle gleich aus - mittlerweile gibt es mehr als ein Dutzend Aufbau-Varianten für Autos. Und die Auswahl wächst.

Zur Großbildansicht TMN Eine Stretchlimousine mit verlängertem Radstand ist etwa der Mercedes-Maybach S 600 Pullman.

Kleine Kinder zeichnen Autos fast immer gleich: Vorne die Motorhaube, hinten der Kofferraum und dazwischen die Kabine: "Das ist eine traditionelle Prägung, die uns ein Leben lang begleitet", sagt Design-Professor Lutz Fügener aus Pforzheim.

Die Karosserie der Zukunft Zwar ist der Markt mit den zahllosen Varianten offenbar so gut abgedeckt, dass einzelne Gattungen wie der Van auf dem Rückzug oder wie das Van-Coupé schon wieder ausgestorben sind. Doch die Designer sind noch immer nicht zufrieden. Giles Taylor etwa, der das Styling von Rolls-Royce verantwortet, setzt langfristig auf den 3D-Drucker und will jedem Kunden über eine einheitliche Plattform einen Aufbau nach individuellen Vorgaben entwerfen - egal, mit wie vielen Türen und was für einem Dach. "Das ist die ultimative Personalisierung und die moderne Rückkehr des Karosseriebaus zum Coachbuilding aus den Kindertagen des Automobils."

So muss beim Stichwort Auto heute jeder erst an eine Limousine denken. Doch dieses Bild ist so überholt wie falsch. Denn bereits seit sich das Auto von der Kutsche emanzipiert hat und es Karosseriebauer gibt, gibt es auch unterschiedliche Aufbauvarianten.

Und die Limousine sei zumindest in unseren Breiten längst nicht mehr die wichtigste, sagt Autoexperte Fügener.

Hier ist ein Überblick über die wichtigsten Bauarten:

