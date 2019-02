Wie geht es Deutschlands populärster Branche eigentlich? Auf dem Spobis-Kongress in Düsseldorf diskutierten heimische Fußballmanager, ob der Ballsport-Boom ungehindert weiter brummt oder die Wettbewerbsfähigkeit schon futsch ist. Die Branche redet sich stark - und einer ihrer Kritiker macht einen radikalen Vorschlag.

Schon vor dem peinlichen Aus der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland im vergangenen Sommer mehrten sich die Krisensymptome in Deutschlands Sportbranche Nummer 1: Der Fußballbundesliga drohte durch die Dominanz von Bayern München gähnende Langeweile, im lukrativen Europapokal schieden die deutschen Klubs früh aus, die englische Premier League treibt mit ihrem Investorengeld die Preise für und die Gehälter der Spieler bedenklich in die Höhe, während hierzulande nach wir vor die 50+1-Regel die Rolle externer Geldgeber einschränkt.

Für Matthias Sammer, Ex-Nationalspieler und Ex-Führungskraft von Bayern München und Borussia Dortmund, ist die Sache klar: "Wir laufen aktuell der Musik hinterher, sowohl was die Nationalmannschaft angeht als auch auf Klubebene." Seine Erklärung: Der deutsche Fußball habe seine Identität verloren. Das Tiki-Taka à la Pep Guardiola, also der Ballbesitzfußball, den auch die Nationalmannschaft zuletzt pflegte, entspricht für Sammer nicht der deutschen Fußball-DNA.

Mag sein. Sammers Lösung für das Sport-Business klingt allerdings etwa altbacken: Es brauche, beim DFB, beim Ligaverband DFL und auch in den Profiklubs, mehr "Fußballkompetenz", vulgo: mehr Ex-Spieler, die selbst auf hohem Niveau gekickt haben. Sein Leuchtturm: Marktführer Bayern München mit Ex-Kickern wie Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß in der Führung.

BVB-Boss Watzke prangert Gier in den Fußball-Ligen an

Auf Manager wie Christian Heidel muss das gestrig wirken. Der Sportvorstand des FC Schalke 04 ist fast 30 Jahre im Geschäft, war aber nie selbst Profi. Heidel machte eine Banklehre und führte ein Autohaus, ehe er bei Mainz 05 als Manager das Trainertalent von Jürgen Klopp entdeckte, dem aktuellen Übungsleiter des FC Liverpool, Tabellenführer in der Premier League.

Schließlich betont die Liga seit Jahren immer wieder gern, dass ihre Professionalisierung im Management stark zugenommen habe und sich die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse verbessert haben. "Deutsche Vereine werden topgeführt", sagt Heidel, "und dafür bekommen wir auch international viel Anerkennung."

Und die massive Konkurrenz aus Großbritannien? Hans-Joachim Watzke, Boss des aktuellen Markt- (weil Tabellen-) Führers Borussia Dortmund prangert die "Gier" an, die in manchen Ligen um sich gegriffen habe. Diese sie allein investorengetrieben: "Der Fußball ist sich selbst die größte Gefahr." Watzke denkt da etwa an den AC Mailand, der von einem Chinesen übernommen wurde, der wenige Monate später pleite war, woraufhin der Klub im Sommer 2018 an den US-Hedgefonds Elliott ging.

50+1 Regel "bis zum letzten Atemzug verteidigen"

Deshalb will der BVB-CEO auch das deutsche Modell mit seinen basisdemokratischen Elementen in vielen Vereinen "bis zum letzten Atemzug verteidigen, damit wir in Deutschland solche Verhältnisse nicht bekommen". Dazu gehört für ihn auch die 50+1-Regel. Fußball sei hierzulande ein Stück Kulturgut, das in die Mitte der Gesellschaft gehöre.

Watzke fügte noch hinzu, dass er sich als Boss der einzigen börsennotierten Fußballfirma hierzulande nie von seinen Aktionären dazu drängen lassen werde, gegen den Willen der BVB-Fans in eine europäische Superliga einzutreten. Über eine solche denkt eine kleine Gruppe europäischer Topklubs seit längerem nach.

"Die Premier-League-Klubs können die vielen jungen Spieler gar nicht einsetzen"

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge: Konkurrenz aus Großbritannien

Dass die Investorenklubs den Bundesligisten die Spieler wegkaufen, kann Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic nicht schrecken. Die gesunde wirtschaftliche Grundlage der Bundesligaklubs sei "ein Pfund", das würden auch die Spieler immer stärker merken. Und dass die englischen Klubs sogar schon den Markt für Jung- und Vielleicht-Profis leergekauft haben, beginne sich zu rächen: "Die Premier-League-Klubs können die vielen jungen Spieler gar nicht einsetzen, und viele könnten wieder in der Bundesliga landen."

Schalke-Manager Heidel sekundiert: "Im Moment rufen mich fast täglich englische Klubs an, die junge Spieler verleihen wollen, damit sie Spielpraxis bekommen." Kein gutes Investment für die Briten, denn für nicht wenige Talente werden schon 15 oder 20 Millionen Euro an Ablöse bezahlt.

Für Christian Pfennig, Mitglied der DFL-Geschäftsführung, ist das Ziel daher klar: Die Bundesliga wolle die "beliebteste Sportliga der Welt" werden. Angesichts von Konkurrenten wie der Premier League oder der US-Basketballliga NBA - die zudem als Geschäftssprache das polyglotte Englisch haben - klingt das ganz schön ambitioniert. Und mancher Teilnehmer in Düsseldorf fragt sich denn auch, wie die Globalisierung der Marke Bundesliga gelingen soll, wenn es nicht einmal Spiele in Übersee geben soll - wie das die spanische Liga seit dieser Saison macht, um ihre Marke globaler aufzustellen.

Nur noch 2 der 50 Topspieler kicken in der Bundesliga

Marko Reus: Nur noch zwei der Top-50-Spieler kicken in der Bundesliga

Alles paletti also in der Ballbranche? Auftritt des Apologeten: Sven Schmidt, Geschäftsführender Gesellschafter der Venture-Capital-Firma Internet Consumer Services in Hamburg (ICS), hielt der Bundesliga auf dem Spobis ihre Defizite vor: Wenn, wie die britische Zeitung "Guardian" ermittelt hat, nur noch zwei der weltweit 50 Topspieler in der Bundesliga kickten (Robert Lewandowski bei Bayern München und Marco Reus bei Borussia Dortmund), dann sei das für eine globale Strahlkraft kaum ausreichend. Denn die hängt immer mehr von den großen Stars ab, die längst eigene Marken geworden sind, völlig unabhängig von ihren Klubs.

Und die TV-Rechte werden immer teurer und spülen den Klubs immer mehr Millionen in die Kassen? Stimmt, zuletzt war das so, und die DFL beginnt gerade damit, die Rechte für die Saisons von 2021/22 bis 2024/25 zu vermarkten.

Sky: Geld lieber für eigene Serien statt für Fußballrechte?

Aber, sagt VC-Experte Schmidt, der Pay-TV-Sender Sky überlege doch längst, ob er sein Geld nicht besser in eigene Serien statt in Fußballrechte stecken soll - nach dem Vorbild der Streamingplattform Netflix: "Das ist gefährlich für die Bundesliga", sagt Schmidt. Bei den jüngsten Ausschreibungen in anderen Fußballgroßmärkten wie Italien und Spanien hielten sich die Preisaufschläge zudem in Grenzen. In Großbritannien sanken die Preise sogar etwas.

Manche Debatte in der Liga komme ihm "wie Stühlerücken auf der Titanic" vor - mit dem Eisberg vor dem Bug in Sichtweite. Die 50+1-Debatte verhülle die wahren Problem, nämlich dass die Premier League uneinholbar davon gezogen sei und die Bundesliga Gefahr laufe, in zehn Jahren nur noch eine Ausbildungs- und Rekrutierungsliga für britische Klubs zu sein, so wie es Belgien oder die Niederlande schon heute erlebten.

Schmidts Vorschlag folgt der Logik eines Risikokapitalgebers: "Wenn die Nummer 1 davongezogen ist, muss ich Nummer 2, 3 und 4 zusammenbringen." Die Bundesliga, so Schmidt, müsse sich mit den Ligen in Spanien, Italien und Frankreich zusammenschließen, um der Premier League Paroli bieten zu können. Und räumt sofort ein: "Dazu wird es natürlich nie kommen."