Osram in München

Der Lichtkonzern Osram hat seine Jahresziele gekappt. Dem Konzern macht die Schwäche in der Autoindustrie sowie im Smartphone-Markt zu schaffen. Die konjunkturelle Abkühlung in China lässt die Lagerbestände steigen, weswegen die Kunden mit neuen Aufträgen zögern. Osram Börsen-Chart zeigen setzt damit seine Serie von Gewinnwarnungen aus dem vergangenen Jahr fort.

Völlig überraschend kommt der Schritt nicht: Konzernchef Olaf Berlin hatte in den vergangenen Wochen mehrfach über eine schwache Nachfrage geklagt und eine Senkung der Ziele bereits signalisiert. Die ohnehin seit längerem unter Druck stehende Aktie verlor am Freitag weiter. Zu Handelsbeginn sank die Aktie um mehr als 3 Prozent und damit zwischenzeitlich auf den auf den tiefsten Stand seit November 2014. Im weiteren Handelsverlauf drehte die Aktie ins Plus und notierte gegen Mittag 0,8 Prozent fester.

Jahresumsatz und Ergebnis fallen zweistellig

Das Unternehmen geht nun im bis Ende September laufenden Geschäftsjahr von einem erheblichen Umsatzrückgang aus, wie Osram am Donnerstagabend mitteilte. Dieser dürfte auf vergleichbarer Basis bei 11 bis 14 Prozent liegen. Ursprünglich war das Management von einem stabilen bis moderat höheren Umsatz ausgegangen. Auch die operative Marge (Ebitda) soll bereinigt mit 8 bis 10 Prozent deutlich unter den Prognosen von 12 bis 14 Prozent ausfallen.

Für das zweite Quartal zeichnet sich laut Osram ein Umsatzminus von 15 Prozent sowie eine operative Marge im mittleren bis höheren einstelligen Bereich ab. Besonders betroffen ist dabei die LED-Sparte Opto Semiconductors, die unter einer "erheblichen" Unterauslastung der Produktionskapazitäten leidet. Ausgerechnet in dieser Sparte hatte Osram erst die Kapazitäten durch eine neue Fabrik im malaysischen Kulim erhöht.

Händler halten Umsatzprognose für ein "Desaster"

Marktexperten zeigten sich selbst nicht überrascht ob der Prognosesenkung - allerdings über das Ausmaß. Die neue Umsatzprognose von Osram sei "ein ziemliches Desaster", sagte ein Händler am Donnerstagabend. Am Markt habe man zuletzt lediglich mit einem Umsatzrückgang von 4 Prozent in diesem Jahr gerechnet. "Die Frage ist, ob das nun die letzte Gewinnwarnung von Osram war", fügte der Händler hinzu.

Auch Analystin Charlotte Friedrichs von der Privatbank Berenberg hat eigenen Aussagen zufolge nicht mit dieser drastischen Senkung gerechnet. Ihre Gespräche mit dem Unternehmen deuteten darauf hin, dass die Möglichkeit einer Vorausplanung weiterhin extrem begrenzt bleibe, da Kunden meist nur noch kurzfristig bestellten, erklärte sie am Freitag.

Lesen Sie auch: Wird Osram jetzt leichte Beute für Finanzinvestoren?

Der Konkurrenz von Osram Börsen-Chart zeigen geht es angesichts der schwächenden Auto- und Smartphone-Industrie nicht viel besser. So hatte der Halbleiterhersteller Infineon bereits zweimal die Prognose gesenkt - zuletzt vor wenigen Tagen. Allerdings geht das Infineon-Management im Gegensatz zu Osram weiterhin von einem Wachstum aus.

"Einige unserer Kunden in der Autoindustrie, die sich zu Jahresbeginn für das zweite Halbjahr noch zuversichtlich geäußert haben, agieren zunehmend vorsichtig", hatte Berlien vergangene Woche in einem an die Öffentlichkeit durchgestochenen internen Interview gesagt. Europäische Abnehmer hätten Osram sogar angeschrieben und auf ihre schwächere Auftragslage hingewiesen.

Osram will seinen Sparkurs weiter verschärfen

Osram will nun bis 2021 jährlich 200 Millionen Euro einsparen. Das Unternehmen hatte wegen der Schwäche sein Sparprogramm schon einmal verschärft. Unter anderem will Osram hunderte Stellen am Standort in Regensburg abbauen.

Schockiert zeigte sich Analyst Alok Katre von der französischen Großbank Societe Generale. Auch die Art und Weise kritisierte er: Das Vertrauen der Investoren werde angesichts der Kommunikationsmethoden strapaziert.

Investoren hatten bei Osram schon einiges mitmachen müssen: Bereits im vergangenen Geschäftsjahr 2017/18 hatte Osram unter anderem wegen der Probleme in der Autoindustrie weniger Gewinn erzielt und schon zuvor zweimal seine Prognose gesenkt. Zudem verschob der Vorstand sein Ziel, bis 2020 wieder einen Umsatz von 5 Milliarden Euro zu erreichen, auf unbestimmte Zeit.

rei/dpa