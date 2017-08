Nord Stream Race von Kiel nach Petersburg Wettfahrt der Hightech-Segelyachten entlang der Gas-Pipeline

Mehr als 1000 Seemeilen misst die Gas-Pipeline, die russisches Gas quer durch die Ostsee nach Deutschland befördert. Während die Betreiber Gazprom, Wintershall und Eon an weiteren Leitungen der Ostsee-Pipeline arbeiten, werden ab 25. August fünf nationale Spitzen-Segelcrews zum "Nord Stream Race" starten: Die Regatta führt von Kiel nach St. Petersburg, über Kopenhagen, Stockholm und Helsinki.

Auf Materialvorteile kann dabei, anders als beim America´s Cup, keines der Teams zählen. Die fünf Club-Crews aus Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland und Russland haben sich als Sieger ihrer nationalen Segel-Ligen für das Nord Stream Race qualifiziert. Wenn sie jetzt aus den kleinen, J70-Kielbooten in viel größere und schnellere Club Swan 50 umsteigen und statt kurzer Rennen tage- und nächtelange Etappen absolvieren, bleibt ein Prinzip der Segel-Liga erhalten: Die Boote sind absolut identisch; alle Teams haben dieselben Chancen auf den Sieg.

Unter dem Motto "Connecting Baltics through Sport" folgen sie mit ihren Hightech-Yachten dabei Wegen, die schon vor Jahrhunderten befahren wurden. Von den fordernden Etappen an Deck erholen sich die Segler in den Yachtclubs, die das Nord Stream Race ausrichten: Die Etappen führen über die Ostsee-Metropolen Stockholm, Kopenhagen und Helsinki. Die Regatta verbindet so die baltischen Länder, Russland, Deutschland, Finnland, Schweden und Dänemark.

Zum Finish trifft sich die europäische Segelelite zur Siegesfeier beim ausrichtenden Saint Petersburg Yacht Club, einem der führenden Yacht-Clubs in Europa. Nach knapp zwei Wochen Regatta, am 7. September, wird dort die Sieger-Crew des "Nord Stream Race" geehrt.

