Die 20 besten Stadthotels in Deutschland Oasen in der Großstadt

Ob klassisch oder modern: Das Magazin "Der Feinschmecker" hat die 20 führenden Häuser in den Städten von Hamburg über Frankfurt am Main und Berlin bis München gekürt. Wer hat die beste Lage? Die feinsten Restaurants? Das luxuriöseste Spa und den aufmerksamsten Service?

1 Tradition an der Alster: Fairmont Vier Jahreszeiten, Hamburg

Zur Großbildansicht Hotel Vier Jahreszeiten

Die Nummer eins in Deutschland. In keinem anderem Grandhotel wird die Verbindung von Historie und Moderne, Luxus und Understatement, Hightech und Genuss in allen Bereichen nicht nur blumig angepriesen, sondern auch so überzeugend gelebt wie im Traditionshaus an der Binnenalster. Tablets in den stilvollen, zeitgemäß-klassischen Zimmern sind ebenso selbstverständlich wie schnelles WLAN.

Der Feinschmecker



Das internationale Gourmet-Magazin



Aktuelles Heft bestellen



www.der-feinschmecker-shop.de Heft 9/2016Das internationale Gourmet-Magazin

Der Spa in der fünften und sechsten Etage gehört mit seiner einzigartigen Atmosphäre ebenso zu Hamburgs besten Geheimtipps wie die Dachterrasse mit luftigen weißen Loungemöbeln. Der Service ist formvollendet, und kulinarisch belegt das Hotel mit dem "Haerlin" den Spitzenplatz im ganzen Norden - Deutschlands schicksten chef's table gibt es hier auch.

Der "Jahreszeiten Grill" und das "Condi" sind Institutionen, die Wohnhalle sucht mit ihrem hanseatischen Salon-Flair ihresgleichen, und im Sommer sitzt man auf dem Ponton auf der Binnenalster fast mit den Füßen im Wasser. Viel mehr geht nicht. www.fairmont-hvj.de

2 Gelebte Opulenz: Brenners Park-Hotel & Spa, Baden-Baden

Hier regiert die Opulenz: Das Grandhotel mit dem gepflegten Park nennt sich zu Recht "Stadtoase" und gehört mit einem umfangreichen Angebot zu den Top-Wellnesshotels des Landes. Mit der luxuriösen "Villa Stéphanie" ist noch ein destination spa hinzugekommen, der Entspannung mit medical wellness verbindet.

Stilvoll-klassisch sind die exklusiven Zimmer und Suiten in dem historischen Haus, manche sehr üppig dekoriert, alle mit Antiquitäten eingerichtet. Exzellent gekocht wird im ebenso opulenten "Brenners Park-Restaurant". Der Service ist auch hier erstklassig und geht souverän auf alle noch so ausgefallenen Wünsche der internationalen Gäste ein. www.brenners.com

3 Historisierender Neubau: Adlon Kempinski, Berlin

Zur Großbildansicht Hotel Adlon Kempinski Lorenz Adlon Esszimmer / Hotel Adlon Kempinski Berlin

Inzwischen wirkt das Haus am Pariser Platz, als hätte es schon immer dort gestanden, dabei feiert es demnächst erst seinen 20. Geburtstag. So ganz entspricht der historisierende Neubau nicht dem legendären "Adlon" von 1907; eine Etage mehr zählt er (Raum ist Geld!), zur Kaiserzeit gönnte man sich dafür mehr Deckenhöhe.

Es ist stets Leben in der Lounge zwischen Bar und Rezeption, wo Sightseeing-Touristen einträchtig mit Menschen von Welt und Halbwelt an Espressotässchen und Cocktail gläsern nippen. Die Gastronomie, ob "Esszimmer" oder Tim Raues "Sra Bua", ist wie der Service gut bis sehr gut, manchmal gar beeindruckend. www.kempinski.com/de/berlin/hotel-adlon

Alle Artikel und Hintergründe zu Hotels

Reise

Tourismus

Mehr manager magazin Zur Startseite