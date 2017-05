MOL Triumph steuert Hamburg an Weltgrößter Frachter auf dem Weg

Die "MOL Triumph" ist auf dem Weg. Am Montagabend gegen 22 Uhr wird das weltgrößte Containerschiff in den Hamburger Hafen einlaufen. Mit seiner 400 Meter Länge und 59 Meter Breite ist es das größte Frachtschiff derzeit überhaupt. im März wurde es getauft und dem Eigentümer, der japanischen Reederei Mitsui O.S.K. Lines übergeben. Nun befindet sich der Riese auf Jungfernfahrt.

20.170 Standardcontainer (TEU) kann das Schiff transportieren - doch voll beladen wird es nicht sein, wenn es heute in Hamburg einläuft: Der Hamburger Hafen gilt für große Schiffe schlecht zu erreichen, weshalb die "MOL Triumph" nur halb beladen sein wird.

Ein Grund ist, dass mit der Vertiefung der Fahrrinne in der Elbe bisher noch nicht begonnen werden konnte, nach einem aufschiebenden Urteil des Bundesverwaltungsgerichts im Februar. In diesem Jahr werden die Bagger auch nicht mehr loslegen. So lange dauert es mindestens, bis Hamburg die Bedenken des Gerichts ausräumen kann, vielleicht auch deutlich länger.

Aber die "MOL Triumph" hat noch ein weiteres Problem: Sie ist zu hoch, um unter der mächtigen Köhlbrandbrücke hindurchzufahren. Deshalb kann sie ausgerechnet den modernsten, weitgehend automatisierten Umschlagterminal Altenwerder nicht ansteuern und muss ihre Ladung am Burchardkai löschen. Zwar warten dort auch 13 Containerbrücken der neuesten Generation, deren Ausleger über die gesamte Breite eines Mega-Schiffs reichen. Allerdings gehe viel Effizienz verloren, heißt es. Am Donnerstag wird das Schiff wieder in Richtung Asien ausstechen..

"Für Häfen wie Hamburg ist die Entwicklung zu Schiffen dieser Größe Gift", sagt der Hamburger Schifffahrtsexperte Ulrich Malchow. Er gehört zu den offenen Kritikern des Trends zu größeren Schiffen und steht damit nicht allein. Auch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) etwa stellte fest, es sei ein Punkt erreicht, an dem größere Schiffe nicht mehr sinnvoll seien.

Größere Schiffe erfordern immer tiefere Häfen und Flüsse, größere Terminals und Brücken. Sie überlasten die Infrastruktur mancher Häfen durch ihre gewaltigen Ladungsmengen. Bei einer Havarie bergen sie enorme wirtschaftliche Risiken und Umweltrisiken. Und sie drücken die Frachtraten, weil sie sich auch für die Reedereien nur rechnen, wenn sie bis zum Anschlag gefüllt sind. Hamburg können sie nur als letzten Hafen in Europa anlaufen, nachdem ein Teil der Container schon in Häfen wie Le Havre, Rotterdam oder Southampton gelöscht wurde.

Und doch sind die ultragroßen Schiffe innerhalb kürzester Zeit die Arbeitspferde im Verkehr zwischen Europa und Asien geworden. Fast jeden Tag kommt ein solcher Containerriese die Elbe hinauf, 240 Schiffe mit mehr als 14.000 Standardcontainern (TEU) waren es im vergangenen Jahr. Und noch ist die Entwicklung nicht zu Ende.

Allein Maersk hat noch elf Mega-Schiffe mit jeweils über 20.000 TEU im Zulauf. Die Japaner von MOL und die chinesische Reederei OOCL erwarten jeweils sechs Neubauten dieser Kategorie, die Reederei Evergreen erhält noch elf Schiffe mit 18.000 TEU. In den Auftragsbüchern asiatischer Werften standen zum Jahresbeginn insgesamt noch 60 Schiffe mit jeweils mehr als 19.000 TEU. Neue Aufträge kommen derzeit nicht dazu.

Damit bleibt auch das Ende der seit acht Jahren dauernden Schifffahrtskrise ungewiss. "Wir haben strukturell immer noch deutlich zu viel Schiffsraum", sagt Malchow. "Insgesamt wuchs die Kapazität 2016 immer noch und übersprang erstmals die Marke von 20 Millionen TEU." Die neuen Schiffe würden den Druck auf die Frachtraten bald wieder verstärken und die Krise weiter verlängern.

