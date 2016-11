In eigener Sache 100.000 Fans bei Facebook - wir verschenken 555 x 2 Ausgaben!

Zur Großbildansicht manager magazin online Hunderttausend Dank! Sven-Oliver Clausen, stellvertretender Chefredakteur des manager magazin

Am Tag der US-Wahl hat das manager magazin den 100.000. Fan unseres Facebook-Auftritts willkommen geheißen. Wir wollen das feiern und uns bei unseren Lesern bedanken - und verschenken deshalb 555-mal zwei digitale Ausgaben!





First come, first serve:

Sichern Sie sich hier Ihre zwei digitalen Ausgaben!

Nachrichtenticker