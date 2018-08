Bei US-Premiere Kevin Spaceys neuer Film spielt 126 Dollar ein

Zur Großbildansicht AP Kevin Spacey (Juni 2017)

Erstmals seit Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe gegen Kevin Spacey ist ein Film mit dem Schauspieler in wenigen US-Kinos angelaufen. Kaum jemand wollte "Billionaire Boys Club" sehen.

Der Kinofilm "Billionaire Boys Club" hat US-Medienberichten zufolge eine rekordverdächtig schlechte Premiere gefeiert: Am ersten Tag spielte er nur 126 US-Dollar ein, wie das Branchenblatt "Hollywood Reporter" berichtete. Das liegt vor allem an einem der Darsteller: Kevin Spacey.

"Billionaire Boys Club" war der letzte Film, den Spacey vor Bekanntwerden der Missbrauchsvorwürfe gegen ihn abdrehte. Im vergangenen Herbst wurde bekannt, dass mehrere Männer dem Schauspieler vorwerfen, sie sexuell belästigt zu haben. Spacey - einst preisgekrönter Hollywood-Liebling - verschwand daraufhin aus der Öffentlichkeit.

Aus dem Film "All the Money in the World" wurde Spacey kurzerhand herausgeschnitten, seine Szenen wurden mit einem neuen Schauspieler - Christopher Plummer - nachgedreht. Auch der Streamingdienst Netflix kündigte an, in der kommenden Staffel der populären TV-Serie "House of Cards" auf den bisherigen Hauptdarsteller Spacey zu verzichten.

Die Filmvertriebsfirma Vertical Entertainment hatte im Juni mitgeteilt, "Billionaire Boys Club" in Kinos zu zeigen, da Spacey nur eine "kleine Nebenrolle" übernommen habe. Man hoffe, dass die erschütternden Vorwürfe gegen das Verhalten einer Person - die zum Zeitpunkt der Dreharbeiten öffentlich nicht bekannt gewesen seien - die Veröffentlichung des Films nicht negativ beeinflusse. Neben Spacey spielen in dem Film unter anderem Taron Egerton, Ansel Elgort und Emma Roberts mit.

Bereits im vergangenen Monat wurde "Billionaire Boys Club" als sogenanntes Video on demand veröffentlicht. Am Wochenende wurde der Film nun laut "Hollywood Reporter" in nur acht US-Kinos gezeigt, in anderen Medienberichten ist von zehn Kinos die Rede. Nach den 126 Dollar am Freitag habe der Film am zweiten Tag 162 Dollar eingespielt. Das steht in starkem Kontrast zu Spaceys bisherigen Erfolgen. Im Jahr 2017 erzielte beispielsweise "Baby Driver" am Eröffnungswochenende in den USA umgerechnet knapp 18 Millionen Euro.