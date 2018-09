"Day One Fund" Amazon-Chef Jeff Bezos gründet milliardenschwere Stiftung

Zur Großbildansicht DPA Amazon-Chef Jeff Bezos: Stiftung gegründet

An die Stiftung von Warren Buffett und Bill Gates reicht der reichste Mann der Welt noch lange nicht heran, doch ein Anfang ist immerhin gemacht: Amazon -Chef Jeff Bezos hat die Gründung einer Stiftung mit dem Namen "Day One" angekündigt, die er zunächst mit einem Startkapital von zwei Milliarden US-Dollar ausstatten will.

Mit dem "Day One Fund" sollen gemeinnützige Non-Profit-Organisationen unterstützt werden, die sich auf die Hilfe für obdachlose Familien konzentrieren. Außerdem sollen Vorschul-Angebote für einkommensschwache Familien gefördert werden.

Ob die Stiftung nach einer Anlaufzeit mit mehr Kapital ausgestattet wird, blieb zunächst offen.

la/mmo