Preisverleihung auf der Boot Düsseldorf Das sind die besten Yachten des Jahres

Francesco & Roberta Rastrelli / Blue Passion / Delius Klasing Verlag

Immer größer, immer individueller: Das ist der Trend auf dem Motorboot- und Yachtenmarkt, der sich dieses Jahr auf der weltgrößten Wassersportmesse, der Boot Düsseldorf, abzeichnet. Beim Branchentreff "Flagship Night" wurden am Sonnabend nun die besten Motorboote und Segelyachten prämiert: Zum fünfzehnten Mal wurde die Auszeichnung "European Yacht of the Year" vergeben und zum zwölften Mal das "European Powerboat of the Year".

Über die Preise befindet eine Jury aus den Testleitern und Chefredakteuren der führenden zwölf Segel- und neun Motorboot-Magazine Europa, darunter auch die Zeitschriften boote und Yacht. Rund 70 neue Segelboote kommen jährlich in Europa auf den Markt, fünf davon wurden ausgezeichnet; bei den Motorbooten sind es mehr als 200 Modelle, aus denen fünf Sieger gekürt wurden. Hier geht es zu den besten Booten und Yachten des Jahres.

mh