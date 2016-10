E-Catch me if you can Das E-Bike für die ziemlich Harten

Trefecta

Mobilmachung: Die E-Bikes von Trefecta transportieren mehr als nur Soldaten ins Feld.

Oktober 2016



Wer auf dem Trefecta-E-Bike eine Fahrt durch die holländische Kleinstadt Hillegom unternimmt, fühlt sich gleich wie ein Feldjäger: Hinter der Werkhalle, in der die Räder zusammengesetzt werden, beginnt das größte Blumenzwiebel- Anbaugebiet der Welt - genau das richtige Terrain, um die Vorzüge eines Gefährts zu erfahren, das eigentlich fürs Militär konstruiert wurde.

Wie müsste ein E-Bike aussehen, mit dem ein Soldat in voller Montur einen Berg erklimmen kann, ohne dass er danach zu erschöpft fürs Gefecht ist?

Diese Frage stand am Anfang der Gründungsgeschichte von Trefecta. Haiko Visser, ein Holländer mit Wohnsitz in der Schweiz, hatte sich mit dem Leiter der niederländischen UN-Mission in Afghanistan unterhalten - und begann, an einem passenden Vehikel zu tüfteln. 160 Kilogramm Tragkraft sollte es bieten, 100 Kilometer Reichweite ohne Pedalunterstützung und für den Transport in Krisengebiete zusammenklappbar sein.

Als ehemaliger Manager einer Wehrtechnikfirma weiß Visser, dass Geschäfte mit Militärs kompliziert sind: "Sie brauchen einen langen Atem." Bis die ersten Armeeräder ausgeliefert werden, versorgt Trefecta deshalb zunächst zivile E-Bike-Enthusiasten mit zwei Modellen für Stadt und Gelände. Startpreis: rund 29 000 Euro. Ein Team aus Ingenieuren, Softwareexperten und Designern ließ Vissers Traum vom Hindukusch-tauglichen E-Bike Realität werden.

Der Rahmen ist aus dem Vollen gefräst: Von einem 80-Kilo-Block Aluminium bleiben nach der Bearbeitung 1,8 Kilo übrig. Die Hülle trägt die Akkus, den Elektromotor mit vier Kilowatt, das Getriebe mit 14 elektrisch schaltbaren Gängen - und einen iPod. Über eine App lässt sich das E-Bike starten, die Härte der Federung und das maximale Drehmoment beim Anfahren einstellen. "Wir wollen ja nicht, dass sich der Fahrer überschlägt", sagt Visser.

Keine abwegige Vorstellung: Nach zwei, drei Pedalumdrehungen oder einer leichten Drehung des Gasgriffs schießt das 45 Kilo schwere E-Bike voran, als hätte jemand ein gespanntes Gummiband losgelassen. Die Straßenversion ist auf 45 Stundenkilometer gedrosselt, auf privatem Gelände sind bis zu 70 möglich. So zügig geht es durch die platte Landschaft, dass man fast vergisst zu treten. Runter von der Straße, rauf auf ein abgeerntetes Tulpenfeld! Das Trefecta- Bike lässt sich von dem sandigen Untergrund nicht beeindrucken. Die Federung fängt souverän die Stöße auf. Die breiten Reifen auf Titanfelgen laufen stur geradeaus. Das sollte auch auf Mohnfeldern klappen.

