Deutschland-Quiz Wie gut kennen Sie unser Land?

Wie viele Bundesländer es gibt, wissen Sie wahrscheinlich, und auch, wie die Bundeskanzlerin heißt. Aber könnten Sie auch die größten deutschen Städte in die richtige Reihenfolge bringen? Wissen Sie genau, an welche Länder Deutschland grenzt (und an welche nicht), wie es finanziell um die Bevölkerung bestellt ist und wieviel Wohnraum jeder und jede Deutsche im Schnitt hat?

Mit unserem großen Deutschland-Quiz können Sie Ihr Wissen testen. Finden Sie heraus, wie gut Sie unser Land kennen - und ob Sie einschätzen können, wie groß es ist, wieviele Wörter die deutsche Sprache hat und, im Alltag vielleicht noch wichtiger, wie viele Restaurants es hierzulande gibt.

Viel Spaß beim Quizzen!