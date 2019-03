Der Dax dürfte sich auch am Mittwoch über die Marke von 11.400 Punkten halten. In den USA und China haben die wichtigsten Indizes zugelegt. Die Aktie von Wirecard bleibt nach ihrem Kurssprung vom Vortag im Blickpunkt.

Kurserholung: Der Dax Börsen-Chart zeigen dürfte auch am Mittwoch seine am Vortag begonnene Erholung fortsetzen. Vorbörsliche Indikationen sehen den Dax zum Handelsstart 0,3 Prozent im Plus bei 11.450 Zählern. Die US-Börsen hatten am Vorabend jeweils leicht im Plus geschlossen, und auch in Asien legten die Indizes überwiegend zu.

Wirecard steigt zweistellig: Untersuchungsbericht veröffentlicht

Größter Gewinner im Dax war am Vortag die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard. Die Aktie von Wirecard Börsen-Chart zeigen setzte sich mit einem Kurssprung von mehr als 20 Prozent auf 124 Euro an die Spitze des Dax. Laut Wirecard habe es bei der externen Untersuchung des Unternehmens durch die Rechtsanwalts-Kanzlei Rajah & Tann keine Feststellungen zum so genannten "Round Tripping" gegeben . Auch der Korruptionsverdacht habe sich nicht erhärtet. Die Papiere sprangen zeitweise um rund 30 Prozent zeitweise auf 129,70 Euro nach oben, gaben dann aber einen Teil ihrer Gewinne wieder ab. Die Untersuchung der Kanzlei Rajah & Tann LL.P. Singapore habe keine wesentlichen Auswirkungen auf die Konzernabschlüsse festgestellt, teilte Wirecard mit. Unter anderem sei im Geschäftsjahr 2017 ein Umsatz von 2,5 Millionen Euro fälschlicherweise verbucht worden, was rückwirkend für 2017 korrigiert werde und durch andere identifizierte positive Korrekturen kompensiert werde. Ende Januar waren die Wirecard-Aktien nach einem Bericht der "Financial Times" über angebliche bilanzielle Unregelmäßigkeiten eingebrochen. Von 167,40 Euro zuvor ging es bis in den Februar hinein um fast die Hälfte auf 86 Euro nach unten, bevor der Kurs sich fing.

Wall Street: Dow Jones und Nasdaq legen wieder zu

Börsianer in den USA haben ihre Rezessionsängste am Dienstag hinten angestellt und sich wieder aus der Deckung getraut. Die Leitindizes Dow Jones Börsen-Chart zeigen , Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigen und S&P 500 stiegen jeweils ein halbes Prozent. "Die Panik hat sich wieder gelegt", sagte Scott Brown, Chefvolkswirt vom Handelshaus Raymond James. "Die Rezessionsängste von vergangener Woche lassen nach, aber sie werden wohl noch eine Weile lang in den Hinterköpfen der Anleger schlummern."

Dax Realtime: Sehen Sie hier Dax, Dow und andere Indizes in Echtzeit

Airbus profitiert von Großauftrag aus China

Im Fokus standen die im Nebenwerteindex MDax Börsen-Chart zeigen notierten Aktien von Airbus Börsen-Chart zeigenmit einem Plus von 1,5 Prozent zu. Der Flugzeugbauer erhielt aus China Aufträge über 30 Milliarden Euro.

Um 6,5 Prozent nach oben ging es für die Titel von Nordex Börsen-Chart zeigen. Der Windturbinenbauer ist dank prall gefüllter Auftragsbücher zuversichtlich, die Erlöse in diesem Jahr auf 3,2 bis 3,5 (Vorjahr: 2,5) Milliarden Euro zu steigern.

Euro fällt leicht

Der Euro in Dollar Börsen-Chart zeigen hat am Dienstag etwas nachgegeben. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1306 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1325 Dollar festgesetzt.

Im Euroraum stehen am Dienstag nur wenige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Französische Wachstumsdaten bewegten die Märkte kaum. Am Nachmittag werden in den USA zahlreiche Zahlen vom Immobilienmarkt veröffentlicht. Außerdem stehen Daten zur Verbraucherstimmung im Kalender. Zudem wollen sich einige hochrangige Vertreter der amerikanischen Notenbank Fed äußern.