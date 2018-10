Nach dem Kurssturz am Dienstag dürfte der Dax am Mittwoch einen Erholungsversuch starten. Die US-Börsen haben im späten Handel ihre Verluste reduziert, und die Indizes in Asien legen wieder leicht zu.

Erholungsversuch nach dem Kurssturz: Der Dax dürfte nach seinem Kursrutsch vo Dienstag mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Am Mittwoch im frühen Handel dürfte der Dax rund 1 Prozent zulegen und die Marke von 11.400 Punkten wieder in den Blick nehmen, wie aus vorbörslichen Indikationen hervorgeht. Auf dem Computersystem Xetra (17.30 Uhr) hatte der Dax am Vortag noch 2,1 Prozent schwächer bei 11.274 Punkten geschlossen.

Die Chancen, dass der Dax am Mittwoch einen Erholungsversuch startet, stehen jedoch nicht schlecht. Im späten Handel konnten die US-Börsen ihre Verluste erheblich reduzieren. Dow Jones Börsen-Chart zeigen und Nasdaq Stock Market Börsen-Chart zeigen notierten kurz vor Handelsschluss an der Wall Street jeweils nur noch 0,4 Prozent im Minus.

Der japanische Aktienmarkt hat sich am Mittwoch angesichts der am Ende glimpflichen Verluste im US-Handel leidlich stabil gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen -Index notierte gegen Mittag in Tokio minimal im Plus bei 22.017 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,04 Prozent auf 1650 Zähler. Der Index für die asiatisch-pazifischen Märkte außerhalb Japans gab um 2,31 Prozent nach.

"Die Stimmung am Markt bleibt wackelig, aber die Widerstandskraft der Wall Street zeigt, dass die Stimmung nicht komplett eingebrochen ist", sagte Währungsstratege Junichi Ishikawa von IG Securities in Tokio. Bis zu den US-Kongresswahlen am 6. November werde man wohl noch die ein oder andere "Mini-Panik" sehen. Insgesamt sei die US-Wirtschaft aber in einer guten Verfassung. Die drei wichtigsten US-Aktien-Indizes waren am Vortag stark gefallen, machten zum Handelsende aber wieder einen großen Teil ihrer Tagesverluste wett.

Ein Euro wurden mit 1,1463 Dollar gehandelt. Ein Dollar kostete 112,40 Yen.

Anleger bleiben jedoch nervös. Seit Jahresbeginn hat der Dax bereits mehr als 12 Prozent verloren und notiert nun so tief wie seit Dezember 2017 nicht mehr. Börsianer halten es für möglich, dass der Dax im Zuge der laufenden Verkaufswelle in Kürze die Marke von 11.000 Punkten testet.

Weitere Abwärtsdynamik droht vor allem aus den USA: Während die deutschen und europäischen Indizes seit Januar bereits zweistellig an Wert eingebüßt haben, notiert der US-Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen auf Jahressicht immer noch knapp im Plus. Die Gewinne an der Nasdaq betragen immer noch knapp 10 Prozent - hier ist die Versuchung für Anleger groß, Geld in Sicherheit zu bringen.

Anleger warfen Aktien aus ihren Depots und deckten sich mit der "Anti-Krisen-Währung" Gold ein. Eine Feinunze Gold (31,1 Gramm) verteuerte sich um gut ein Prozent auf ein Dreieinhalb-Monats-Hoch von 1236 Dollar.

Die Sorgenliste der Anleger bleibt jedoch lang. Auf ihr stehen bereits der anhaltende amerikanisch-chinesische Zollstreit, steigende Zinsen und die internationalen Spannungen wegen des mutmaßlichen Mords an einem regierungskritischen saudi-arabischen Journalisten sowie wegen US-Präsident Donald Trumps jüngst geäußerter Absicht, aus dem INF-Abrüstungsvertrag auszusteigen.

Euro kaum verändert

An den Börsen Asiens hat sich am Dienstag wieder Ernüchterung breitgemacht. Die chinesischen Handelsplätze gerieten nach der Rally zu Wochenbeginn deutlich unter Druck, und der japanische Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen fiel auf das tiefste Niveau seit August zurück. Insgesamt hielten sich die Anleger vor den mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen wichtiger US-Technologiekonzerne zurück und bevorzugten Engagements in den als weniger riskant geltenden Anleihen. Der Euro Börsen-Chart zeigen tendierte derweil kaum verändert um die Marke von 1,18 US-Dollar.

Am Montag hatten noch Aussagen chinesischer Politiker vom Wochenende gestützt, die angesichts der negativen Folgen des Handelskonflikts zwischen den USA und China den privaten Unternehmen des Landes ihre Unterstützung zugesagt hatten. Am Dienstag überwogen dann wieder die Sorgen vor den negativen Folgen der Handelsstreitigkeiten.

Als weiteren Belastungsfaktor machten Börsianer die anhaltenden Spannungen im Konflikt mit Saudi-Arabien aus. So hält US-Präsident Donald Trump die offizielle Erklärung des Landes zum gewaltsamen Tod des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi nicht für ausreichend. Ferner drohte Trump nach dem angekündigten Ausstieg aus einem wichtigen Abrüstungsvertrag nun mit einer Aufstockung des amerikanischen Atomwaffenarsenals.

Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Börsen des chinesischen Festlands verlor zuletzt knapp 3 Prozent. In Hongkong fiel der Hang-Seng-Index kurz vor Handelsschluss um mehr als 3 Prozent. Der Nikkei sackte um 2,67 Prozent auf 22 010,78 Punkte ab.