Weihnachts-Quiz Die Fakten zum Fest

Weihnachten ist das Fest der Liebe und des Jammerns darüber, wie kommerziell doch alles ist. So weit, so geschenkt. Aber wieviel Geld geben die Deutschen wirklich aus, wofür, und wer wird fürstlicher bedacht: Kollegen oder Haustiere? In unserem Quiz finden Sie knallharte Fakten zum Fest.

Weihnachten. Lebkuchen, bunte Päckchen, Festgesang, leuchtende Kinderaugen. Geschenkt. Wir bringen die knallharten Fakten: Wer gibt mehr Geld für Geschenke aus, Männer oder Frauen? Welche Geschenke werden am liebsten geschenkt - und passt das zu dem, was auf den Wunschzetteln der meisten Leute ganz oben steht? Wo wird gekauft, online oder im Handel vor Ort? Bekommen Kollegen oder Haustiere mehr Geschenke, und sind die Lebkuchen wirklich jedes Jahr früher im Regal?

In unserem Weihnachtsquiz können Sie herausfinden, wie gut Sie das Konsumverhalten der Verbraucher abschätzen können. Und ganz nebenbei noch kontrollieren, wo Sie selbst auf der Skala von Geizhals bis Großausgeber stehen.

Testen Sie jetzt Ihr Weihnachtswissen!



Und wenn Sie darüber hinaus noch Ihre Fähigkeiten als Weihnachtsmanager testen wollen, bitte sehr: Hier geht es zu unserem schon zum Klassiker avancierten Weihnachtsplaner-Quiz, das manager magazin online gemeinsam mit Bernd Stauss, Lehrstuhlinhaber für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Dienstleistungsmanagement an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Ingolstadt der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, entwickelt hat. Hier können Sie Ihr Gift Target Costing und Ihre Strohsternkapazitätsrestriktionen überprüfen - streng wirtschaftswissenschaftlich.

Viel Vergnügen und eine schöne Adventszeit!

