Sie werden nicht verarmen, aber die zweite Boni-Kürzung in Folge dürfte die Investmentbanker und Aktienhändler an der Wall Street schon wurmen. Für den Rückgang sehen Experten vor allem zwei Gründe.

Die Banker an der Wall Street müssen sich erneut auf sinkende Boni einstellen. Insgesamt sei für dieses Jahr ein Rückgang um 5 bis 10 Prozent zu erwarten, ergab eine am Montag veröffentlichte Untersuchung der auf Vergütungsberatung spezialisierten Firma Johnson Associates, berichtet Reuters. Bereits im vergangenen Jahr waren die Boni empfindlich zurückgegangen.

Bemerkenswert ist diesmal: Jahrzehntelang wurde die Schlacht um die höchsten Boni an der Wall Street regelmäßig zwischen Investmentbankern und Aktienhändlern entschieden. Mal schlug das Pendel in die eine, mal in die andere Richtung aus. Mit Blick auf das sich neigende Jahr 2016 gehören aber diesmal offenbar beide Berufsgruppen zu den Verlierern.

Hintergrund ist, dass einerseits das Geschäft mit Firmenübernahmen und Börsengängen nicht mehr so rund läuft und andererseits eine verschärfte Regulierung den Handel weniger lukrativ macht.

"Wenn wir die Politiker reden hören, könnte man denken, die Banker verdienen noch soviel Geld wie es 2007. Das ist definitiv nicht der Fall", erklärte Alan Johnson gegenüber dem "Wall Street Journal". Seit dem Jahr 2009 sei der Bonus-Pool für die New Yorker Edel-Banker um fast ein Drittel zusammengeschrumpft. Alle Zeichen wiesen jetzt auf ein enttäuschendes Ende eines ohnehin schwachen Jahres 2016 an der Wall Street hin.

Die Boni-Einbußen bei Investmentbankern schätzen die Experten auf minus 10 bis minus 20 Prozent. Das Minus bei den Aktienhändlern dürfte zwischen 5 bis 15 Prozent liegen. Mittlerweile erreichten die Rückgänge auch die erfolgsverwöhnten Banker von Goldman Sachs, wo jedoch selbst der durchschnittliche Banker mit einem Salär von 350.000 Dollar immer noch zu den bestbezahlten Amerikanern zählt.

Glimpflicher kämen Anleihehändler davon mit einem Rückgang von bis zu 10 Prozent. Ihr Geschäft habe sich im Jahresverlauf merklich erholt, betonte Johnson. Lediglich im Filial- und Firmenkundengeschäft tätige Banker könnten mit einem Zuwachs ihrer Sondervergütung rechnen. Hier sollen die Boni laut Johnson im Schnitt um bis zu 5 Prozent steigen. Viel Hoffnung auf ein besseres drittes Jahr für die Wall-Street-Banker macht der Experte nicht. 2017 werde ebenfalls schwierig, betont Johnson.

Bereits Ende September hatte das "Wall Street Journal" über einen zu erwartenden durchschnittlichen Rückgang der Boni von Investmentbankern und Aktienhändler von rund 12 vorausgesagt. Das Blatt berief sich dabei auf Schätzungen des Spezialisten Options-Group.

