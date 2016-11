Total schließt Gas-Deal mit Iran und Chinesen Dieser Ölmanager schließt den ersten großen Iran-Deal

Patrick Pouyanné hat das Rennen gemacht. Der Chef des französischen Ölkonzerns Total ist der erste westliche Manager aus der Branche, der nach der Öffnung Irans für den Weltmarkt einen großen Deal verkünden kann - noch vor dem Ende der Sanktionen.

"Wir sind zurück im Iran, um eine weitere Phase des gewaltigen Gasfelds Süd-Pars zu entwickeln", verkündete Pouyanné am Dienstag. Mit dem Staatskonzern NIOC und CNPC aus China habe man eine Grundsatzvereinbarung über Phase 11 des größten Erdgasfeldes der Welt geschlossen.

Demnach sollen in zwei Schritten vier Milliarden Dollar investiert werden, wobei Total Börsen-Chart zeigen mit gut 50 Prozent Anteil die Führung des auf 20 Jahre angelegten Projekts bekommt und die Chinesen zu 30 Prozent beteiligt werden. Täglich 50 Millionen Kubikmeter Erdgas soll das Gemeinschaftsunternehmen liefern - vor allem für den iranischen Markt.

Im Gegensatz zum kleinen Nachbarland Katar, das mit dem Export des Rohstoffs aus der Südhälfte desselben Feldes zum reichsten Staat der Welt aufgestiegen ist, decken die Iraner mit Erdgas vor allem ihren eigenen Energiebedarf - damit sie umso mehr Erdöl exportieren können.

Petrodollars dürfen nicht als Dollars gezahlt werden

Es hat seit dem diplomatischen Durchbruch im vergangenen Jahr zwar schon allerlei Milliardenaufträge an Westkonzerne von Autos bis zu Flugzeugen gegeben. Doch die von Total angekündigten vier Milliarden Dollar (der Iran selbst spricht zugleich sogar von sechs Milliarden) bezieht sich nur auf die Investitionssumme. Die erwarteten Erlöse dürften um ein Vielfaches größer sein.

Bedeutsam ist der Deal jedoch vor allem, weil die Energierohstoffe der eigentliche Schatz des Iran sind - und erst, wenn die Devisen hier wieder fließen, hat das Land auch die Kaufkraft, um als Absatzmarkt interessant zu sein.

Etliche andere Ölmultis - an der Spitze Eni Börsen-Chart zeigen aus Italien - stehen Schlange, um ähnliche Deals abzuschließen. Aber Total kann sich rühmen, zuerst den Fuß in die Tür bekommen zu haben. Pouyanné verweist auf "gegenseitiges Vertrauen" nach der erfolgreichen Erschließung der Phasen 2 und 3 von Süd-Pars in den 2000er Jahren - bevor die internationalen Sanktionen gegen Iran verschärft wurden. Total zog sich 2010 als einer der letzten großen Konzerne zurück.

Ein Hindernis gibt es noch für den Fluss von Petrodollars nach Paris: Die US-Gesetze bedeuten für Banken, die am Geld-Transfer mit dem Iran beteiligt sind, nach wie vor das Risiko hoher Milliardenstrafen. Die USA selbst sind deswegen zu einer komplizierten Geld-Logistik gezwungen, um alte Rechnungen mit Teheran zu begleichen.

Wie das "Wall Street Journal" berichtet (kostenpflichtig), will Total seine Investitionen aus Barreserven bezahlen, um nicht auf den Finanzmarkt angewiesen zu sein, und seine Profite in Form von Gaskondensaten aus dem Iran ausführen.

Die Milliarden-Deals des reichen Onkels aus dem Iran Mit einer 120-köpfigen Delegation ging Ruhani in Italien und Frankreich auf Großeinkauf - denn bei seiner Reise unterzeichnete er Dutzende Handelsverträge. Für seine Modernisierung benötigt der Iran dringend westliche Waren. Nach der Aufhebung der Wirtschaftssanktionen kann das Land diese auch wieder in EU-Ländern einkaufen. Für Italien und Frankreich war der Iran jahrzehntelang ein wichtiger Wirtschaftspartner - diese Handelsbeziehungen wollte Ruhani mit seinem Besuch wiederbeleben. Dutzende Verträge über milliardenschwere Lieferungen hat Ruhani in nur drei Tagen unterzeichnet, unter anderem mit Airbus-Chef Tom Enders (im Bild links). Denn der Flugzeughersteller soll ... ... insgesamt 118 Airbus-Flugzeuge in den Iran liefern. Das besagt ein von Ruhani unterzeichneter Vorvertrag. Für die Vergabe eines formellen Auftrags fehlen jedoch noch die finanziellen Rahmenbedingungen. Die Lieferung von 73 Langstrecken- und 45 Kurzstreckenflugzeugen, darunter auch Riesenjumbos vom Typ A380, hat einen Listenpreis von 23 Milliarden Euro. Der Autohersteller PSA Peugeot Citroën kehrt im großen Stil in den Iran zurück. Die Franzosen haben seit Rohanis Reise nach Paris einen Joint-Venture-Vertrag mit Iran Khodro unter Dach und Fach. Ab Mitte 2017 sollen in einem modernisierten Iran Khodro-Autowerk die aktuellen Peugeot-Modelle 208, 2008 und 301 vom Band laufen, PSA investiert dafür 400 Millionen Euro über fünf Jahre. Der französische Ölriese Total hat nun die vertragliche Erlaubnis, dem Iran täglich zwischen 150.000 und 200.000 Barrel Öl abzukaufen. Total hat jahrzehntelange Erfahrung im Iran und war eines der letzten Unternehmen, die ihre Geschäftsbeziehungen zum Iran bei Verhängung der Sanktionen im Jahr 2010 aufgaben. Die französische Eisenbahngesellschaft SNCF unterzeichnete ein Abkommen mit den iranischen Staatsbahnen. Beide werden bei der Modernisierung und dem Betrieb von Bahnhöfen im Iran zusammenarbeiten. Der französische Baukonzern Bouygues soll bei der Erweiterung des Teheraner Flughafens helfen. Angaben über den Wert der Aufträge machten beide Unternehmen nicht. Ungeachtet der Geschäfte erinnerte Frankreichs Präsident François Hollande den Iran an seine Verpflichtungen aus dem internationalen Atomabkommen. Ruhani wertete seinen Besuch als ersten wichtigen Schritt für den Beginn einer neuen Ära in den Beziehungen zwischen Iran und Europa. Insgesamt hat Ruhani 20 Abkommen in Paris unterzeichnet - im Wert von 30 Milliarden Euro. Bei seiner ersten Europareise-Station in Rom hatte Ruhani Anfang der Woche bereits mehr als ein Dutzend Verträge mit italienischen Unternehmen unterschrieben. Den größten Deal zog dabei das italienische Stahlunternehmen Danieli an Land - es erhielt vom Iran Aufträge über 5,7 Milliarden Euro. Freuen kann sich auch das Unternehmen Saipem, das die Gas- und Erdöl industrie ausrüstet und Pipelines verlegt: Die zum italienischen Ölriesen Eni gehörende Firma soll im Iran Ölröhren im Wert von vier bis fünf Milliarden Euro verlegen. Insgesamt haben die Iraner in Italien Verträge im Wert von 18 Milliarden Euro abgeschlossen. Was die Länder allerdings ungern erwähnen: Noch ist vielfach unklar, wie Geschäfte mit dem Iran finanziert werden können - denn die USA haben nicht alle Sanktionen im Finanzbereich aufgehoben, und kein Geldinstitut will bei Geldgeschäften Strafen riskieren. Immerhin gewährt der französische Staat wieder Garantien für Exporte in den Iran, erklärt der private Exportkreditversicherer Coface. Auch deutsche Unternehmen können auf lukrative Verträge hoffen, sobald die Finanzierungs-Hürden weggeräumt sind. Denn die Deutschen waren vor dem Jahr 2010 einer der wichtigsten iranischen Handelspartner. Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) soll deshalb bereits eine Reise nach Teheran planen - mit einer Wirtschaftsdelegation im Schlepptau.

