Von Goldman über Hollywood nach Washington Steven Mnuchin - das ist Trumps Mann für die Finanzen

Banker, Filmproduzent - künftig Finanzminister? Steven Mnuchin gilt als Favorit für einen Posten im Kabinett Trump

Minjutschin. So wird der Name des wahrscheinlich künftigen US-Finanzministers korrekt ausgesprochen: Steven "Minjutschin". Tatsächlich heißt der Mann Steven Mnuchin, und angesichts der Schreibweise sollte die Frage wohl gleich zum Einstieg geklärt werden.

Wie die "New York Times" mit Verweis auf Leute aus Donald Trumps Übergangsteam berichtet, wird der künftige Präsident der Vereinigten Staaten Mnuchin wohl in Kürze als seinen Finanzminister vorstellen. Auch Mnuchin selbst ist von seiner Ernennung inzwischen überzeugt. Eine Überraschung wäre die Wahl nicht, denn Mnuchin war bereits in Trumps Wahlkampfmannschaft für die Finanzen zuständig.

Mit ihm dürfte ein vielseitiger Mann ins Kabinett einziehen, der auf eine Karriere bei der Großbank Goldman Sachs Börsen-Chart zeigen ebenso zurückblicken kann, wie auf mehrere Erfolge als Hollywood-Produzent. Hinzu kommt die Gründung eines eigenen Hedgefonds sowie einige Jahre an der Spitze einer Immobilienbank, die er mit Partnern mitten in der Finanzkrise übernahm und später mit ordentlichem Gewinn wieder abstieß.

Mnuchins Ernennung dürfte daher kontrovers aufgenommen werden. Denn als Donald Trump im Wahlkampf gegen das Finanz-Establishment zu Felde zog, das sich nach seinen Angaben auf Kosten des "kleinen Mannes" die Taschen vollstopft, hatte er vermutlich ziemlich präzise jenen Typus vor Augen, den auch Mnuchin verkörpert: Der 53-jährige ist ein Mann der Wall Street und des Big Business. Mit Hedgefonds-Größen wie George Soros und John Paulson hat er Geschäfte gemacht. Goldman Sachs-Chef Lloyd Blankfein hält ihn für einen "Überflieger" und einen "schlauen, schlauen Kerl".

Eine Jugend voller Privilegien

Mnuchin startete bei der US-Bank Mitte der 1980er Jahre, nach dem Studium an der Elite-Uni Yale und einer Jugend voller Privilegien, die selbst Trumps Luxusleben ordinär erscheinen lassen, wie die "Bloomberg Businessweek" meint: Der Großvater, ein Anwalt, gründete einen Yacht-Club in den noblen Hamptons vor New York, Mnuchins Vater Robert war ebenfalls 30 Jahre lang bei Goldman Sachs, bevor er beschloss, Kunsthändler zu werden.

17 Jahre verbrachte Mnuchin bei Goldman und war dort insbesondere für die Geschäfte mit Hypothekenpapieren sowie Kreditversicherungen zuständig - beides Bereiche, die bei der Finanzkrise 2008 eine wichtige Rolle spielten. 2002 verließ Mnuchin die Bank und stieg ins Hedgefonds-Geschäft ein: Nach einer Zeit bei seinem früheren Studienkollegen Eddie Lampert, der mit ESL Investments inzwischen zum milliardenschweren Investor aufgestiegen war, sowie bei George Soros gründete er 2004 mit Dune Capital Management seinen eigenen Fonds.

Wenig später folgte der Wechsel ins Showgeschäft: Mnuchin ging nach Hollywood und begann, Filme zu produzieren. Zu seinen Werken zählen bekannte Streifen wie "Mad Max: Fury Road", "Batman vs. Superman" oder "X-Men". Auch "Avatar", der bis heute kommerziell erfolgreichste Streifen aller Zeiten, geht auf das Konto des vermutlich künftigen US-Finanzministers.

