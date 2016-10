Samsung, Tesla und Co verunsichern Kunden Kamikaze-Innovationen - wie lange müssen wir uns das noch gefallen lassen?

Die Digitalisierung führt dazu, dass innovative Produkte immer schneller in den Markt gedrückt werden - auf Kosten der Sicherheit. Das hat Konsequenzen - nicht nur für die Kunden.

Explodierende Handys, autonom fahrende Autos, die zu Todesfallen werden - vor einem Jahr wäre das noch Stoff für einen Hollywood-Blockbuster von Roland Emmerich gewesen: Independence Day 3 - Aliens übernehmen die Technologie der Menschheit. Heute sind es (fast) normale Schlagzeilen, die zu großer Verunsicherung bei den Verbrauchern führen. Und zu gewaltigen Imageschäden für die betroffenen Unternehmen.

Die Frage steht im Raum: Warum gehen Unternehmen derart hohe Risiken ein? Warum bringen sie gefährliche Produkte auf den Markt?

Die Antwort: Weil Sicherheit Zeit kostet. Und genau das ist das, was Unternehmen im Zeitalter der immer schnelleren Innovationszyklen nicht haben. Das 90-prozentige Produkt zum richtigen Zeitpunkt gelauncht ist immer noch besser als das 100-prozentige Produkt, das zu spät auf den Markt kommt. In meinem Buch Digitale Disruption beschreibe ich die Entwicklungsphilosophie von Unternehmen wie Samsung Börsen-Chart zeigen und Tesla Börsen-Chart zeigen: Sei radikaler, schneller und aggressiver als alle anderen. Mach das Unmögliche möglich, und zwar pünktlich zum Weihnachtsgeschäft.

Sicherheit kostet Zeit - Zeit, die viele Unternehmen nicht mehr haben

Der Wettlauf zwischen den großen Technologieunternehmen führt heute bereits dazu, dass kaum noch ein fehlerfreies Produkt auf den Markt kommt. Erinnern Sie sich, als Apple Börsen-Chart zeigen seinen Kartendienst auf den Markt brachte? Das Produkt sah aus, als hätte die Entwicklung gerade erst begonnen. Zählen Sie einmal mit, wie oft Ihr digitaler Sprachassistent auf dem Smartphone völligen Unsinn produziert.

Aus Angela Merkel wird beim Diktieren schnell einmal Angela Ferkel. Macht aber nichts. Wir haben uns daran gewöhnt, halbfertige Produkte zu nutzen. Irgendwann kommt ein Update und dann läuft es vielleicht. Vielleicht auch nicht. Dann spätestens mit dem übernächsten Update.

Ich habe knapp zwei Jahre lang im Rahmen eines Projekts mit dem Testcenter eines großen Telekommunikationsanbieters zusammengearbeitet. Die Hauptaufgabe der mehr als 100 Mitarbeiter war, neue Hard- und Software so durchtesten, so dass sie stets fehlerfrei funktioniert - egal welches Szenario gerade eintritt. Was passiert, wenn ein Smartphone zwischen Sendemast 1 und Sendemast 2 wechselt, in beiden Masten unterschiedliche Technologien verwendet werden, die Frequenz dabei von LTE auf E umschaltet, der GPS-Empfang durch einen Betontunnel gestört wird und gleichzeitig der Akku meldet, dass er fast leer ist? Sie können sich vorstellen, dass es für eine einzige Komponente unzählige Szenarien gibt, die man theoretisch testen könnte.

Die Techniker, mit denen ich zusammengearbeitet habe, haben in der Technologiebranche einen erstklassigen Ruf. Wenn Hersteller ihre Tests bestehen, fühlen sie sich ein bisschen an den alten Frank-Sinatra-Song erinnert: If I can make it there, I can make it anywhere... Das Testurteil war ein Gütesiegel. Das Problem: Im eigenen Haus waren die gründlichen Tester zum Teil als Nervensägen verschrien.

Ein gründlicher Techniker kann jeden Launch-Termin ins Wanken bringen. Und ein besonders gründlicher und zudem noch kreativer Techniker wird nach 1.000 Tests noch mindestens 10.000 weitere Szenarien benennen können, die noch nicht getestet sind.

