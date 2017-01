Trumps künftiger Außenminister Tillerson Sag zum Abschied leise Danke - für 180 Millionen Dollar

Zur Großbildansicht AP Künftiger US-Außenminister: Ex-Exxon-Chef Tillerson hat alle Verbindungen zum Konzern gekappt

In Deutschland dürfte am heutigen Mittwoch manch einer die Nase rümpfen über eine Millionenrente, die einem Bericht der "Bild" zufolge der frühere VW-Chef Martin Winterkorn trotz seines unrühmlichen Abgangs vom Wolfsburger Konzern kassiert. In den USA dagegen bewegt man sich diesbezüglich offenbar in anderen Dimensionen. Das wird ebenfalls am heutigen Mittwoch deutlich, an dem die Vereinbarung die Runde macht, die der künftige US-Außenminister Rex Tillerson mit seinem bisherigen Arbeitgeber ExxonMobil getroffen hat.

Demnach kappt Tillerson alle finanziellen Verbindungen zu dem Energiekonzern, dessen Chef er bis vor kurzem war - und das auf offenbar recht lukrative Weise.

Wie das Unternehmen mitteilte, wurde eine entsprechende Vereinbarung zur Vermeidung von Interessenkonflikten zwischen Tillerson und ExxonMobil geschlossen. Tillerson werde den Wert von zwei Millionen Aktien des Konzerns in einen von Dritten verwalteten Fonds transferieren, so die Mitteilung. Der Wert der Aktien zum gegenwärtigen Zeitpunkt: etwa 180 Millionen Dollar.

Bei den Aktien handelt es sich um Papiere, die Tillerson nach seinem regulären Ausscheiden aus dem Unternehmen im kommenden März über einen Zeitraum von zehn Jahren erhalten hätte. Nun ist vorgesehen, dass der besagte Fonds die 180 Millionen Dollar verteilt über zehn Jahre an Tillerson auszahlt. Allerdings nur, wenn Tillerson in der Zeit nicht wieder in der Öl- oder Gasindustrie tätig wird. Tut er das doch, fließt das restliche Geld wohltätigen Zwecken zu. Auch der Fonds darf die Gelder nicht in die Ölbranche investieren, so die Abmachung.

Vorgesehen ist außerdem, dass Tillerson auf einen Bonus in Höhe von 4,1 Millionen Dollar - auszahlbar in bar in den kommenden drei Jahren - sowie auf andere Bezüge und Vorteile verzichtet. Der 64-jährige Manager hat sich zudem verpflichtet, die mehr als 600.000 ExxonMobil-Aktien aus seinem Besitz zu verkaufen.

Der künftige US-Präsident Donald Trump hatte Tillerson Mitte Dezember als Außenminister nominiert. Der US-Senat muss die Personalie noch bestätigen. Tillerson verfügt über keinerlei politische Erfahrung, aber - bedingt durch seinen bisherigen Job als Chef eines weltweit agierenden Ölkonzerns - über enge Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Am 31. Dezember schied Tillerson bei ExxonMobil aus. Er gehörte mehr als 40 Jahre lang zu dem Konzern, die letzten zehn Jahre als Firmenchef. Durch die Vereinbarung fallen Zahlungen und Abfindungen an ihn nach Angaben von ExxonMobil zwar um etwa sieben Millionen Dollar geringer aus als ursprünglich vorgesehen. Die 180 Millionen bilden aber dennoch zweifellos ein bequemes Polster für die Zeit nach der Arbeit in der Trump-Regierung.

Durch das Trennen der Verbindungen und die Verpflichtung, der Ölbranche künftig vorerst fernzubleiben, soll verhindert werden, dass Tillerson in seinem neuen Job in der Politik Interessenkonflikten unterliegt und beispielsweise Entscheidungen trifft, die Vorteile für sein bisheriges Geschäft bringen würden.

mit Material von afp

Nachrichtenticker