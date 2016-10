Platz 9: Klaus-Michael Kühne

Kühne + Nagel, Schweiz; Hapag-Lloyd, Hamburg (Logistik, Schifffahrt), 9,4 Mrd. Euro (+ 1,5 Mrd.)



Klaus-Michael Kühne (79) gehört zu den wenigen Milliardären, die auch in irrationale Branchen investieren ¿ denn anders ist sein Engagement beim siechen Fußballclub Hamburger SV nicht zu erklären. Seit Jahren pumpt er Millionen in den Verein, aber außer zwei haarscharf abgewendeten Abstiegen in den vergangenen beiden Spielzeiten ist wenig dabei herausgesprungen. Und der Saisonstart des Traditionsclubs lässt nicht unbedingt hoffen, dass es dieses Jahr besser läuft. Immerhin: Beim Fußballgeschäft zählt immer auch die emotionale Rendite, und die kann nach einem einzigen glorreichen Sieg ¿ etwa gegen den Nordrivalen Werder Bremen ¿schon wieder ganz anders aussehen. Leisten kann sich Kühne die Überweisungen an den HSV allemal. Sein Logistikkonzern Kühne + Nagel läuft so gut, dass sich der knorrige Patriarch sorgenfrei diversen anderen Unternehmungen widmen kann: Ob er nun ein neues Luxushotel in Hamburg bauen lässt, bei der Güterbahnfirma VTG einsteigt oder sein (allerdings ebenfalls bisher wenig erbauliches) Investment in die Reederei Hapag-Lloyd pflegt. Das alles dient, so ließ Kühne wissen, der Diversifizierung. Denn die Holding in der Schweiz, unter der Kühne seine Assets gebündelt hat, sei doch arg abhängig von den Dividenden von Kühne + Nagel (Umsatz: 18 Milliarden Euro), wo er die Mehrheit der Anteile in seinem Depot sicher verwahrt weiß. Die brachte Kühne zuletzt etwa 300 Millionen Euro Dividende ein, womit sich ja noch das eine oder andere anfangen lässt. Beispiel gefällig? Im Frühjahr hat er sich für 400 Millionen Dollar einen 141 Meter hohen Wolkenkratzer mitten in Vancouver geleistet. Dessen Name ist Programm: ¿Royal Centre¿. Wer mal vorbeischauen will: Die Adresse lautet 1055 W Georgia St, Vancouver, BC V6E, Kanada.