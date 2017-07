Großküchenausrüster Rational-Gründer und Aufsichtsratschef Meister ist tot

Der Firmengründer, Mehrheitsaktionär und Aufsichtsratsvorsitzende des Großküchenausrüsters Rational ist tot. Siegfried Meister sei an diesem Freitag im Alter von 78 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben, teilte die Gesellschaft in Landsberg am Lech mit. "Aufsichtsrat, Vorstand und Mitarbeiter trauern um einen herausragenden Unternehmer."

Als Geschäftsführer und Vorsitzender der Geschäftsleitung hatte Meister die Rational-Gruppe im März 2000 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Mittlerweile ist Rational im MDax gelistet, dem Index der mittelgroßen deutschen Konzerne.

Walter Kurtz werde als erster stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats kommissarisch die Leitung des Gremiums übernehmen, erklärte das Unternehmen. Die Aktien Börsen-Chart zeigen Gesellschaft gaben am Freitag um 1,25 Prozent nach.

