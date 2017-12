"Wir alle schätzen Philipp sehr", sagte FCB-Präsident Uli Hoeneß im August auf "Sky" - es habe also nicht am Spieler selbst gelegen. "Aber seinen Berater, den wir nicht schätzen, hätten wir miteinkaufen müssen." Die Aussage werde Lahms Rückkehr in den Klub wohl auch in den kommenden Jahren erschweren, analysiert die "Süddeutsche" dazu: Lahm und sein Berater Roman Grill pflegten ein enges Vertrauensverhältnis.