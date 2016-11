Vorwurf Steuerhinterziehung Ankläger fordern zwei Jahre Haft für Superstar Neymar

Der brasilianische Fußball-Superstar Neymar soll wegen seiner angeblichen Verwicklung in eine Transfer- und Korruptionsaffäre zwei Jahre in Haft sowie zehn Millionen Euro Strafe zahlen. Das fordert die spanische Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage gegen den 24-Jährigen von Meister FC Barcelona.

Schon vor zwei Wochen war ein Gerichtsverfahren gegen Neymar nähergerückt. Der zuständige Richter in Madrid akzeptierte damals das Gesuch der Staatsanwaltschaft, den Olympiasieger von Rio wegen anhaltender Korruptionsvorwürfe zu belangen.

Neymar und dessen Vater werden Korruption und Verschleierung der wahren Kosten von Neymars Transfer nach Barcelona im Jahr 2013 vorgeworfen. Noch im Juli war der Fall vorläufig abgewiesen worden. Das Gericht hatte damals zwar Unregelmäßigkeiten im Zuge des Wechsels festgestellt, diese aber als Angelegenheit für ein Zivilgericht eingeordnet.

Die Strafverfolger sind der Ansicht, dass Neymar und sein Vater Kenntnis von möglicherweise betrügerischen Geschäften zwischen dem FC Barcelona und dem abgebenden Verein FC Santos zum Nachteil des brasilianischen Investmentfonds DIS hatten.

Dieser hielt früher alle Transferrechte an Neymar und schob die Ermittlungen an. Laut erster Angaben Barcelonas sollte der Transfer 57,1 Millionen Euro gekostet haben. Wie sich aber später herausstellte, betrugen die Kosten durch zusätzliche Vereinbarungen der beiden Klubs mindestens 86,2 Millionen Euro. Der Investmentfonds DIS beklagt, durch die Verschleierung der wahren Summe um seinen rechtmäßigen Anteil gebracht worden zu sein.

Im Februar hatten Neymar, sein Vater, Barca-Präsident Josep Maria Bartomeu und dessen Amtsvorgänger Sandro Rosell in dem Fall ausgesagt. Rosell war schon im Januar aufgrund der Widersprüchlichkeiten von seinem Posten zurückgetreten.

Neymar ist indes nicht der einzige Superstar des FC Barcelona, der sich vor Gericht zu verantworten hat. Fußball-Idol Linoel Messi war Anfang Juli von einem Gericht wegen Steuerhinterziehung zu 21 Monaten und einer Millionenstrafe verurteilt worden.

Nach Überzeugung der Richter soll der 29-jährige Fußballstar zusammen mit seinem Vater mittels Scheinfirmen in Belize und Uruguay Steuern in Höhe von insgesamt 4,16 Millionen Euro hinterzogen haben. Dabei ging es um Einnahmen aus Bildrechten aus den Jahren 2007 bis 2009. Der fünfmalige Weltfußballer hatte vor Gericht ausgesagt, sich um die Steuerangelegenheiten nicht gekümmert und "von nichts" gewusst zu haben. Die Richter sahen das anders.

Der Fußballstar hat gegen das Urteil Berufung vor dem obersten spanischen Gericht eingelegt. Spanische Gerichte setzen Haftstrafen von bis zu zwei Jahren bei nicht vorbestraften Tätern zumeist aus, schreibt die FAZ. Aus diesem Grund hätte bereits im Juni der ebenfalls für Barcelona spielende Argentinier Javier Mascherano eine Haftstrafe von einem Jahr wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 1,5 Millionen Euro akzeptiert. Folgen Vater und Sohn Messi dem Beispiel, müssten sie zwar nicht hinter Gitter. Aber sie wären verurteilte Straftäter

