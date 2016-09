McKinsey-Studie zum Traumjob Was Studenten wirklich wollen

Traumjobs sind so eine Sache. Gutes Geld sollen sie bringen, klar. Eine erfüllende Aufgabe bieten. Und Aufstiegsmöglichkeiten bereithalten. Doch wie sieht das konkret aus - was muss ein Unternehmen bieten, um für Studenten faszinierend zu sein. Und welchen Wert legen Absolventen welcher Studienrichtung auf bestimmte Faktoren? Fragen, die sich entweder per Rückgriff auf Klischees beantworten lassen. Oder mit einer Studie.

Die Unternehmensberatung McKinsey und das Online-Stipendiatennetzwerk e-fellows haben letzteres auf sich genommen und rund 6500 Absolventen verschiedener Fachrichtungen nach ihrem perfekten Arbeitgeber befragt. Mit überraschenden Ergebnissen.

