Doppelschlag des Linde-Aufsichtsrats Neuer Vorstandschef berufen, neuer Anlauf zur Fusion beschlossen

Linde verhandelt wieder mit dem US-Rivalen Praxair über einen Zusammenschluss. Alle Aufsichtsräte hätten auf der Basis des neuerlichen Vorschlags der Amerikaner für neue Verhandlungen gestimmt, teilten die Münchner am Mittwoch mit. Damit hat Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle auch die zuvor fragliche Unterstützung der Arbeitnehmervertreter für die Fusionsgespräche.

Zur Großbildansicht DPA Aldo Belloni

Vorstandschef Wolfgang Büchele wird aber dabei keine Rolle mehr spielen, er stellt sein Amt sofort zur Verfügung.Für die Verhandlungen reaktiviert Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzles seinen alten Vertrauten Aldo Belloni. Der 66-jährige frühere Linde-Anlagenbauvorstand kehrt dafür eigens aus dem Ruhestand zurück und hat sich bis Ende 2018 als Vorstandchef verpflichten lassen. "Es gibt niemanden, der besser weiß als Aldo Belloni, wie entscheidend in unserer Branche Größe und Wettbewerbsfähigkeit für den langfristigen Erfolg sind", lobte ihn Reitzle. "Er bringt 34 Jahre Linde-Erfahrung, davon 14 Jahre Erfahrung im Vorstand der Linde AG, mit, und wir haben volles Vertrauen, dass er mit großem Sachverstand das nächste Kapitel unserer Unternehmensgeschichte in unserem Interesse mitgestalten wird."

Offenbar hat Praxair nach dem ersten gescheiterten Anlauf nun ausreichend Zugeständnisse an die Münchner gemacht. Im Umfeld hieß, es seien etwa zwei Konzernzentralen in Bayern und den USA denkbar. Den Beschäftigten in der Linde-Zentrale könnten Standortgarantien von drei bis fünf Jahren gemacht werden. Ein dem US-Konzern nahestehender Insider sagte, Praxair sei Linde bei "sozialen Themen", etwa der Besetzung von Spitzenpositionen, entgegen gekommen. Es gebe verschiedene Vorschläge für die Ansiedlung eines neuen gemeinsamen Hauptsitzes.

Angesichts möglicher Synergien von bis zu einer Milliarde seien die Kosten dafür vernachlässigbar. Die 5500 Linde-Mitarbeiter in Deutschland würden geschont, da das deutsche Praxair-Geschäft ohnehin verkauft werden müsse, sagten Insider. Praxair würde seine Anlagen zudem künftig von Linde beziehen und sie nicht bisher am Markt kaufen.

Offen blieb zunächst weiter, wie es mit dem aktuellen Sparplan des scheidenden Linde-Chefs Wolfgang Büchele weitergehen soll, der den Abbau von bis zu 4000 der weltweit 65.000 Arbeitsplätze vorsieht.

Die Gespräche über den Zusammenschluss zum größten Industriegasekonzern der Welt waren vor zwei Monaten überraschend geplatzt, weil sich beide Seiten nicht über zentrale Fragen wie den Firmensitz, Entwicklungsstandorte und Führungspersonalien einigen konnten.

got/reuters

