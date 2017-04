Wilde Andeutungen über Investor Paul Singer - Hedgefondschef mit Indianer-Kofpschmuck? Dieser Brief kostete Klaus Kleinfeld den Job

Zur Großbildansicht REUTERS Paul Singer (l.), Klaus Kleinfeld

Seinen Job als Chef des von ihm selbst erschaffenen US-Metallkonzerns Arconic konnte Klaus Kleinfeld nicht halten. Aber etwas anderes ist ihm im Sturz noch gelungen: den Ruf seines Angreifers Paul Singer zu beschädigen. Der Gründer des Hedgefonds Elliott, der erfolgreich Kleinfelds Kopf forderte, galt bisher als harter Hund, der ganze Länder wie Argentinien und Industrieimperien wie Samsung Börsen-Chart zeigen oder General Electric Börsen-Chart zeigen in die Knie zwingt.

Nun wird er auch mit einem Bild leben müssen, das ihn mit einem Springbrunnen in Deutschland, gefiedertem Indianerkopfschmuck und dem Lied "Singing in the Rain" verbindet - auch wenn dieses Bild laut Elliott "keinen Sinn ergibt".

Denn in diesen bunten Farben hat der frühere Siemens-Chef Klaus Kleinfeld seinen Widersacher gemalt - als Versuch der Erpressung, wie Elliotts Anwalt meint. Der Brief, den Kleinfeld an Singer schickte und der laut Arconic von so schlechtem Urteilsvermögen zeugte, dass Kleinfeld zurücktreten musste, ist nun öffentlich (PDF).

Das Schreiben strotzt vor süffisanter Häme. In den vergangenen 18 Monaten des Elliott-Angriffs habe die Führung von Alcoa und der zwischenzeitlich davon abgespaltenen Arconic die "einzigartige Aufmerksamkeit und das unbegrenzte Vergnügen" zahlreicher Begegnungen mit Elliott-Vertretern genossen. Nur Paul Singer persönlich sei er noch nicht begegnet, schreibt Kleinfeld, sodass er sich oft gefragt habe, welch "besondere Persönlichkeit" der Gründer einer solchen Firma sei.

Zu seiner Freude habe er dann über Berliner Kontakte mehr erfahren. Dem Brief zufolge schickte Kleinfeld anbei einen Fußball des Modells "Teamgeist", um an Singers Besuch der WM 2006 in Deutschland zu erinnern. Laut "einer ganzen Reihe" von Begleitern habe der Hedgefonds-Guru dabei eine "komplett andere Seite" gezeigt, seinen Fußball-Enthusiasmus in "zweifellos unvergesslicher" Weise ausgedrückt und "lebhafte Erinnerungen" hinterlassen, mit dem "Potenzial zur bleibenden Legende".

Die Details schiebt Kleinfeld als PS nach - mit dem Hinweis, bei Gelegenheit werde er auch noch einen Feder-Kopfschmuck nachschicken, ohne den das Souvenir nicht komplett sei.

Elliott wertet das als "verschleierte Andeutung" Kleinfelds, er könnte Paul Singer "einschüchtern oder erpressen". Der Abgang des Deutschen sei zwar die richtige Reaktion auf sein "unangemessenes" Verhalten. Doch mit der Erwähnung des Briefs habe Arconic die private Angelegenheit an die Öffentlichkeit gezerrt und mit den darauf folgenden Spekulationen Singers Persönlichkeit erst recht beschädigt. Um diese Spekulationen zu beenden, hat Elliott das Schreiben nun auf der eigenen Seite newarconic.com, die für einen Führungswechsel bei Arconic wirbt, gepostet.

Eine Sorge bleibe: dass Kleinfeld weitere Aktivitäten gegen Singer in Gang gesetzt habe, die möglicherweise noch liefen. Arconic müsse sicherstellen, dass der Milliardär geschützt werde. Eine kleine Spitze gegen Kleinfeld hat der Elliott-Anwalt noch untergebracht: Dessen "Geschichte bei Siemens Börsen-Chart zeigen in Deutschland" gebiete Vorsicht. Dort habe Kleinfeld schließlich auch versucht, den Ruf jener, die ihm als Gegner erschienen, zu beschädigen.

