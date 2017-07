Jordan Spieth macht Millionen So viel verdient der 23-jährige Golf-Superstar

Zur Großbildansicht REUTERS Jordan Spieth mit dem "Claret Jug", der Open-Trophäe

"Wie schmeckt's?" Jordan Spieth nimmt einen langen Schluck aus einer silbernen Karaffe, als ihn Golf-Kollege Justin Thomas mit seiner Frage unterbricht. Was der Golf-Superstar aus dem "Claret Jug", der über 90 Jahre alten Trophäe der Open Championship trinkt, ist nicht bekannt; Spieth schmeckt es allerdings "fantastisch".

Kein Wunder. Im Alter von nur 23 Jahren hat Spieth am Sonntag sein drittes Major-Turnier gewonnen - das hat bislang nur Golf-Legende Jack Nicklaus geschafft. Der historische Sieg zahlt sich für den Amerikaner auch finanziell aus: Als Open-Sieger nimmt Spieth 1,85 Millionen Dollar Preisgeld mit nach Hause.

17





Preisgelder hatten in den vergangenen zwölf Monaten allerdings nur einen kleinen Teil seiner Verdienste ausgemacht: Nur 5 Millionen seiner 34,5 Millionen Dollar Gesamteinnahmen sollen laut "Forbes" durch Siegprämien zustande gekommen sein, der Rest stammt aus der Schatulle vieler nahmhafter Sponsoren. Dazu zählen etwa der Sportausrüster Under Armour, der Kommunikationskonzern AT&T und der Uhrenhersteller Rolex.

Zwischen Juni 2015 und Juni 2016 hatte Spieth noch gut 20 Millionen Dollar an Preisgeldern eingespielt - alleine 10 Millionen Dollar sei sein Sieg vom FedEx Cup wert gewesen, berichtet "Forbes".

34,5 Millionen Dollar Jahreseinnahmen bedeuten für Spieth Platz 21 in der "Forbes"-Rangliste der bestbezahlten Sportler der Welt. Gleich drei Golfer haben in den vergangenen zwölf Monaten mehr verdient als er. Kein "Forbes"-prämierter Sportler der Welt war allerdings jünger als Spieth - am Donnerstag wird er 24.

Klicken Sie sich hier durch eine Übersicht über die bestbezahlten Sportler der Welt.

luk

Nachrichtenticker