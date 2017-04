Fragebogen nach Marcel Proust Die Lieblingsbeschäftigung des Munich-Re-Chefs Joachim Wenning

Zur Großbildansicht Daniel Delang für Harvard Business Manager Joachim Wenning, neuer Chef der Münchener Rück

Wo möchten Sie leben?

In Europa.

Was ist für Sie das vollkommene irdische Glück?

Die Liebe.

Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten?

Flüchtigkeitsfehler.

Was ist für Sie das größte Unglück?

Menschliche Tragödien.

Wer ist Ihr Lieblingsromanheld?

Aureliano Buendía aus 100 Jahre Einsamkeit.

Wer ist Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte?

Ich habe keine Vorbilder in der Geschichte.

Wer sind Ihre Lieblingshelden in der Wirklichkeit?

Menschen wie Nelson Mandela, die Fähigkeiten haben, die über ihre Persönlichkeit und Menschlichkeit Gräben überbrücken können.

Wer ist Ihr Lieblingsmaler?

Ich mag die Impressionisten sehr gerne. Ihre Bilder strahlen etwas lebendiges, etwas erfrischendes, etwas farbenfrohes aus.

Wer ist Ihr Ihr Lieblingsautor?

Gabriel García Márquez.

Wer ist Ihr Lieblingskomponist?

Guiseppe Verdi. Ich schätze Opern sehr und besonders kraftvolle Stücke, mit opulenten Bühnenbildern.

Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einer Frau am meisten?

Die Fähigkeit, Herzlichkeit zu geben - wobei ich da nicht zwischen Frauen und Männern unterscheide.

Was ist Ihre Lieblingstugend?

Anstand.

Was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung?

Arbeiten. Und das mache ich wirklich gerne.

Wer der was hätten sie gerne sein mögen?

Als Kind habe ich gedacht, ich werde Kapitän eines Schiffs oder Flugzeugs. Als Jugendlicher wäre ich gerne Auslandskorrespondent geworden.

Was ist Ihr Hauptcharakterzug?

Geradlinigkeit, Berechenbarkeit, Konsequenz.

Was ist Ihr größter Fehler?

Meine hohen Ansprüche - damit überfordere ich manchmal andere Menschen.

Was schätzen Sie an Ihren Freunden am meisten?

Die Gemeinsamkeiten und Interessen, die man teilt, wie die Freude an der Musik oder Reisen. Und die Unterschiede, die anderen Perspektiven, die sie mir aufzeigen.

Was wäre für Sie das größte Unglück?

Der Verlust eines nahestehenden Menschen.

Was möchten Sie sein?

Ich bin zufrieden, mit dem was ich bin.

Was ist Ihre Lieblingsfarbe?

Blau.

Was ist Ihre Lieblingsblume?

Lilien und weiße Orchideen.

Was ist Ihr Lieblingsname?

Der Name meiner Tochter.

Was verabscheuen Sie am meisten?

Unehrlichkeit.

Welche Gestalt aus der Geschichte verabscheuen Sie am meisten?

Adolf Hitler.

Gibt es eine Reform, die Sie bewundern?

Auf Deutschland bezogen, die Agenda 2010, aber nicht der Inhalte wegen, sondern wegen Gerhard Schröders Entschlossenheit von: Das Richtige tun, obwohl ihm das Risiko bewusst war, dafür abgewählt zu werden.

Welche natürliche Gabe möchten Sie besitzen?

Ich finde es beeindruckend, was Musiker oder Maler schaffen. So etwas zu können, wäre toll.

Wie möchten Sie gerne sterben?

Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Aber ich habe mit Menschen gesprochen, die im Sterben lagen, und die wünschten sich vor allem eines: möglichst schmerzfrei und am liebsten im Schlaf.

Beschreiben Sie Ihre gegenwärtige Geistesverfassung?

Offen, interessiert, gestaltungswillig. Ich freue mich auf das, was vor mir liegt.

Nachrichtenticker